МИД РФ: В ближайшие 2-3 года КНДР не сможет нанести удар по США

Пхеньян, , 09:40 — REGNUM КНДР не сможет нанести удар по США ракетами большой дальности в ближайшие 2−3 года. Об этом 7 ноября заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов в интервью агентству Bloomberg.

Он отметил, что, если Россия не найдет политическое решение, власти КНДР в указанный срок получат в свое распоряжение межконтинентальные баллистические ракеты.

«Нам нужно остановить эти программы сейчас, а санкции будут работать только в течение 4−5 лет», — подчеркнул Ульянов.

Он сообщил, что правительство КНДР никак не ответило на предложение России и Китая одновременно приостановить военные учения США и Южной Кореи и ракетные пуски Северной Кореи.

Дипломат также отметил, что Россия никогда не признает КНДР ядерным государством, и в этом позиции РФ и США близки. В то же время Ульянов раскритиковал администрацию президента США за то, что она подвергает риску сделку с Ираном по атому.

«Мы не хотим обсуждать то, какова вероятность краха сделки, потому что фактически это будет катастрофа», — указал он.

Ульянов отметил, что ракетная программа Ирана не представит угрозу для США в «обозримом будущем».

Ранее Михаил Ульянов заявил, что однозначная ставка США исключительно на давление по отношению к Пхеньяну — путь в никуда. Дипломат отметил, что таким образом США расписываются в собственной слабости.

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