Билла де Блазио избрали мэром Нью-Йорка на второй срок

Нью-Йорк, США, , 09:16 — REGNUM Представителя демократической партии Билла де Блазио переизбрали на второй срок на пост мэра Нью-Йорка. Об этом свидетельствуют результаты голосования, передает телеканал NY1.

По итогам голосования он получил более 66% голосов. Победа де Блазио была ожидаемой. Согласно результатам опроса, который ранее провели эксперты колледжа Барух, 49% жителей Нью-Йорка поддержали де Блазио, 16% — Николь Маллиотакис, остальные — других кандидатов.

Кандидат от республиканской партии Маллиотакис критиковала действующего мэра города за неэффективную работу, однако по ходу предвыборной кампании значительно уступала ему. Она выступила с жестко консервативной позицией по вопросам иммиграции и однополых браков.

Среди ключевых пунктов избирательной кампании де Блазио — продолжение борьбы с преступностью в Нью-Йорке, улучшение городской системы образования и расширение программы субсидирования жилья.

«Мы доказали, что можем сделать наш город безопаснее, мы доказали, что можем сделать школы лучше, мы доказали, что можем сделать экономику сильнее, мы сделали это вместе», — заявил де Блазио в своей победной речи.

Ранее местные СМИ прогнозировали, что явка на выборы может быть ниже, чем на выборах мэра Нью-Йорка в 2013 году, которая оказалась рекордно низкой. Тогда в них приняли участие менее 25% избирателей.

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