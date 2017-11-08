Коломойский решил судиться с Нацбанком Украины

Киев, , 09:13 — REGNUM Иск о защите достоинства, чести и деловой репутации к Национальному банку Украины (НБУ) подал экс-глава «Приватбанка» Игорь Коломойский, заявили в Печерском районном суде Киева, сообщает 7 ноября «Укринформ».

Согласно сообщению, Коломойский привлек в качестве ответчиков по иску НБУ, ООО «Риботто», газету «Закон и бизнес», информагентство «Интерфакс-Украина», ООО «Киевский институт проблем управления им. Горшенина», а также физическое лицо Тараса Мирошника.

Читайте также: С «Приватбанка» требуют $350 млн в суде

Третьими лицами в иске выступают бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева, украинский миллиардер Геннадий Боголюбов, ООО «Инкерия» и ООО «Инком».

Напомним, ранее Коломойский подал 90 исков после национализации «Приватбанка» к НБУ, министерству финансов Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и «Приватбанку».

Читайте также: Киевский суд арестовал активы, принадлежащие Коломойскому

Как сообщало ИА REGNUM, «Приватбанк» был продан ФГВФЛ Минфину Украины в декабре 2016 года. После этого в банк вложили около 190 млрд гривен ($7 млрд) для того, чтобы он продолжал функционировать.

Читайте ранее в этом сюжете: Fitch поднял кредитный рейтинг «Приватбанка»