Ройзману обещают досрочную отставку с поста главы Екатеринбурга

Екатеринбург, , 09:12 — REGNUM В Екатеринбурге изменяют городской устав. Администрация муниципалитета уже внесла проект поправок на рассмотрение депутатов местной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам чиновников мэрии, цель поправок — привести главный городской документ в соответствие с федеральным законодательством. Среди предлагаемых изменений — внесение нормы, предусматривающей проведение выборов градоначальника в течение шести месяцев после

Некоторые наблюдатели уже заговорили о возможной досрочной отставке главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Информацию подхватили и местные СМИ, большая часть которых говорит о досрочной отставке не кого-нибудь, а именно Ройзмана.

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Впрочем, в самой мэрии отмечают, что поправки носят технический характер и не привязаны к какой=либо персоне. Кроме того, полномочия Ройзмана истекают в сентябре 2018 года — через 10 месяцев. На этом фоне вряд ли есть смысл отправлять его в отставку досрочно. Сам он тоже не собирается уходить до истечения своих полномочий.

При этом в городе не утихают разговоры о переходе на «советскую» систему, когда муниципалитетом руководит один человек. О возврате к единому градоначальнику речь шла ещё летом 2013 года, перед выборами думы и главы города. Но после выборов вопрос угас.

Напомним, сейчас в городе действует двуглавая система. Она начала работу в ноябре 2010 года.

Сити-менеджер назначается по конкурсу. А глава города (и в этом — одно из отличий Екатеринбурга от других городов) избирается не депутатами, а всенародно, на прямых выборах.

В сентябре 2013 года главой города был избран Евгений Ройзман. Он также возглавляет городскую думу. А сити-менеджером вновь стал Александр Якоб, он занимает этот пост с конца 2010 года.