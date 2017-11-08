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Мадуро и Марадона сыграли в Каракасе в футбол

Политика

«Мы все — солдаты Николаса»

Каракас, 8 ноября 2017, 08:29 — REGNUM  Бывший спортсмен Диего Марадона принял участие в футбольном мастер-классе для детей в Каракасе вместе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Трансляция мероприятия, как передает РИА «Новости», велась в социальных сетях.

По словам легендарного аргентинского футболиста, он приехал в Венесуэлу, чтобы поддержать Мадуро.

«Мы все — солдаты Николаса, — заявил Марадона. — Я приехал подержать Николаса и увидел его сильным, он никогда не давал слабины, да здравствует Мадуро!»

Отметим, что по итогам мероприятия Мадуро подарил Марадоне майку сборной Венесуэлы и фотографию, на которой экс-футболист запечатлен вместе с бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на протяжении нескольких лет Венесуэла переживает тяжелейший кризис, который сопровождается инфляцией, дефицитом товаров, политическими потрясениями.

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Политическая жизнь Венесуэлы
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