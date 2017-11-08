Поджог памятника Ельцину: обсуждаемое на Урале

Екатеринбург, , 08:27 — REGNUM В Екатеринбурге одной из обсуждаемых 7 ноября тем стала попытка поджога памятника Ельцину. Покушение оказалось неудачным, а сам подозреваемый был быстро задержан, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дело было ранним утром. Сообщение о задержании гражданина отдел полиции №9 получил в 05:29 по местному времени. Внимание на человека обратили сотрудники частного охранного предприятия. По их словам, он пытался поджечь памятник.

сотрудники полиции уже установили его личность. Это гражданин 1986 года рождения, ранее судимый, сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Причём список уголовных статей, по которым его ранее привлекали, не самый обычный: «возбуждение ненависти либо вражды» и «оскорбление представителя власти».

Примечательно, что на месте происшествия сотрудники полиции нашли осколки бутылки, в которой было воспламеняющееся вещество. Кроме того, в Екатеринбург гражданин приехал из другого региона. Цель приезда сыщики устанавливают.

Пока подозреваемый находится в изоляторе. Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 214 УК России («Вандализм»).

Имя и фамилия подозреваемого уже известны. Им оказался Игорь Щ., ранее состоявший в одной из организаций, запрещённых на территории России. Его интересы представляет государственный адвокат.

Отметим, инцидент вызвал на форумах и в соцсетях бурное обсуждение. При этом многие из интернет-пользователей считают, что памятник Ельцину — это позор Екатеринбурга и России. Также люди выражают Игорю Щ. поддержку.

Есть и те, которые посчитали эту акцию абсолютно бессмысленной. Также нашлись и те, кто безоговорочно осудил данный поступок гражданина.

Добавим, это не первое покушение на памятник Ельцину. Установлен он был зимой 2011 года. А в 2012-м его облили краской. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Но вандалов отыскать так и не удалось.