Зампред ЦК КПРФ: Решение о выдвижении Зюганова в президенты не принято

Москва, , 07:49 — REGNUM Решение о выдвижении кандидатуры лидера КПРФ Геннадия Зюганова в президенты РФ еще не принято. Об этом заявил зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин в интервью РИА «Новости».

По его словам, окончательное решение по данному вопросу будет принято на съезде партии, который состоится 23 декабря.

«Среди тех кандидатур, которые называются нашими региональными отделениями, нашими союзниками, сторонниками (…) конечно, главная кандидатура — это кандидатура председателя партии, — говорит Афонин. — На вопрос журналиста Геннадий Андреевич сказал, что как лидер движения он готов (идти на выборы), но окончательное решение будет принимать съезд».

7 ноября лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире «Первого канала» заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России.

По его словам, все партийные организации уже выдвинули его в качестве кандидата в президенты России. Окончательное решение по этому вопросу должен принять съезд КПРФ.

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