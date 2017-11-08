Белый дом США к 100-летию Революции пересчитал жертв коммунизма

Вашингтон, , 07:49 — REGNUM Отмечаемый в России, Китае, Кубе, Венесуэле и некоторых странах Европы 100-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции, в США решили сопроводить собственным комментарием с упоминанием числа «жертв коммунизма». Белый дом 7 ноября выпустил заявление, в котором назвал событие «Национальным днем жертв коммунизма» и указал, что коммунистические тоталитарные режимы за 100 лет привели к гибели 100 млн человек.

«Жертвами тоталитарных коммунистических режимов по всему миру стали более 100 миллионов человек и неисчислимо большее число людей было подвергнуто эксплуатации, насилию и неслыханному разорению», — говорится в заявлении.

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В администрации президента США Дональда Трампа поясняют, что началом такого маховика репрессий стала большевистская революция в России, которая породила Советский Союз и последовавшие «мрачные десятилетия гнетущего коммунизма», а также создала политическую философию, препятствующую развитию свобод, процветанию и достойной жизни человека.

«В этот день мы вспоминаем тех, кто умер, и всех, кто продолжает страдать при коммунизме сегодня», — сказано в сообщении. При этом Вашингтон готов сохранить «непоколебимую решимость зажечь свет свободы для всех, кто жаждет свободного будущего».

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На выпад официального Вашингтона ответил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Он назвал данные США недостоверными и указал, что не меньше чем 100 млн человек уничтожили империалистические режимы.

«100 миллионов убитых коммунистическими режимами — цифры, взятые с потолка. Кроме того, империалистические режимы, включая Гитлера, убили не меньше. Пропаганда», — сообщил сенатор у себя в Twitter.

Напомним, 7 ноября в России отмечается День Великой Октябрьской социалистической революции. 100 лет назад США не признали события, а в годы Гражданской войны в России выступили на стороне белогвардейского движения. Дипломатические отношения между СССР и США были установлены только в 1933 году.

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