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Советник Трампа сходил в McDonald’s за чизбургером для президента

Политика

Кухня Белого дома не смогла удовлетворить запрос президента США

Вашингтон, 8 ноября 2017, 07:27 — REGNUM  Бывший телохранитель и советник президента США Дональда Трампа Кит Шиллер был вынужден сходить в ближайший ресторан быстрого питания McDonald’s, чтобы купить своему начальнику чизбургер. Об этом 7 ноября сообщает газета Politico.

По данным источников, Трамп попросил поваров Белого дома приготовить ему сэндвич, однако кухня не смогла удовлетворить его запрос.

Тогда Шиллер отправился в McDonald’s за сэндвичем «Роял чизбургер» без соленых огурцов и с двойной порцией кетчупа. Советник также купил для президента пирожок с яблоками.

Ранее неоднократно сообщалось, что президент США — большой поклонник фастфуда. В особенности продукции сетей Domino, McDonald’s и KFC.

Кроме того, весной агентство Associated Press выяснило, что рабочий стол Трампа в Овальном кабинете Белого дома оснащен красной кнопкой, после нажатия которой президенту подают стакан с диетической кока-колой.

Деревянная подставка с кнопкой располагалась на столе и у его предшественников, однако неизвестно, использовали ли они её для заказа газированных напитков.

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Деятельность президента США Дональда Трампа

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