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Александр Костенко вернулся на пост первого вице-губернатора Приморья

Политика

Это назначение он получил уже при третьем главе региона

Александр Костенко вернулся на пост первого вице-губернатора Приморья
Иллюстрация: Primorsky.ru
Александр Костенко (справа)

Владивосток, 8 ноября 2017, 06:26 — REGNUM  На должность первого вице-губернатора Приморского края назначен Александр Костенко, занимавший этот пост при прежних главах региона Сергее Дарькине и Владимире Миклушевском, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Кадровое решение 8 ноября в ходе заседания Общественного экспертного совета по промышленной политике огласил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

Отметим, что начиная с 2001 года по 2015 год Александр Костенко занимал пост первого вице-губернатора Приморского края. В кресле он удержался не только при Сергее Дарькине, но и при Владимире Миклушевском. В феврале 2015 года Костенко избрали депутатом Законодательного собрания Приморского края, он возглавлял комитет по экономической политике и собственности.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября стало известно, что первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев был уволен. По официальной версии администрации Тарасенко, он написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию.

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