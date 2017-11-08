Трамп в Южной Корее: «Я хочу добиться мира через силу»

Сеул, , 06:15 — REGNUM Президент США Дональд Трамп предостерёг власти КНДР от недооценки сил «всех цивилизованных стран» и призвал к ещё большей международной изоляции Пхеньяна. Соответствующие заявления он сделал 8 ноября, выступая с речью в парламенте Южной Кореи.

«Я надеюсь, что говорю не только от лица наших стран (США и Южной Кореи — ИА REGNUM ), но и от лица всех цивилизованных стран, когда я обращаюсь Северу: не недооценивайте нас, не испытывайте нас», — сказал Трамп.

Он также отметил, что не позволит Северной Корее не позволит угрожать разрушением американским городам. «Нас не запугать», — заявил президент США.

Трамп призвал «все ответственные нации» объединить усилия, чтобы изолировать КНДР и лишить режим Ким Чен Ына любой поддержки.

В ходе своего выступления глава Белого дома также отметил, что США укрепляют и «полностью перестраивают» свои вооружённые силы, и рассказал о военных возможностях Соединённых Штатов, которые могут быть направлены на поддержку армии Южной Кореи.

«Я хочу добиться мира через силу», — заявил президент США.

Напомним, ранее стало известно, что Дональд Трамп собирался нанести необъявленный визит в демилитаризованную зону на границе Южной Кореи с КНДР, где его должен был встретить президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, однако этим планам помешала нелётная погода.

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