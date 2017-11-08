Россия отказала Украине в экстрадиции экс-начальника «Беркута»

Киев, , 02:32 — REGNUM Россия отказала Генпрокуратуре Украины в задержании и экстрадиции бывшего начальника киевского полка спецподразделения «Беркут» Сергея Кусюка. Об этом 7 ноября сообщил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передаёт агентство «Украинские новости».

По словам Горбатюка, отказ был обоснован тем, что Кусюк является российским гражданином, а Россия не выдает своих граждан иностранным государствам.

Напомним, в июле этого года в Генпрокуратуре Украины сообщали, что российские правоохранительные органы отказали в экстрадиции 21 бывшего сотрудника «Беркута», которые проходят подозреваемыми по делу об убийстве участников Майдана в Киеву феврале 2014 года.

Всего в ходе событий в украинской столице зимой 2013−2014 годов погибли более ста человек. Новые власти, пришедшие в результате государственного переворота, возлагают ответственность за гибель людей на «Беркут» и экс-президента Виктора Януковича. При этом расследование данного уголовного дела остаётся незавершённым до сих пор.

В октябре адвокат экс-президента Украины Виталий Сердюк сообщал журналистам, что ГПУ сняла с Януковича большинство ранее выдвинутых против него обвинений, касающихся событий на Майдане, в том числе подозрения в причастности к убийствам.

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