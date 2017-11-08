России следует возобновить переговоры о присутствии на Кубе и Вьетнаме?

Москва, , 02:51 — REGNUM России на фоне нынешней военно-политической обстановки целесообразно возобновить переговоры о присутствии во многих регионах мира. Такое заявление в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» сделал первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

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«Трамп в этом турне очень амбициозно заявил, что они доминируют в космосе, в воздухе, в море, под водой, что их солдат самый сильный, самый лучший, самый подготовленный, что они все — супермены. Я этих суперменов видел, встречался: не выдерживают они никакой критики», — отметил Клинцевич.

Сенатор добавил, что американцы по миру имеют 700 военных баз, 300 из которых находятся в рабочем состоянии, 400 — законсервированы, ещё 100 военных баз находятся в распоряжении НАТО. Россия в свою очередь за рубежом имеет около 8 представительств.

«Исходя из нынешней военно-политической обстановки, нам было бы целесообразно возобновить переговоры о нашем присутствии во многих регионах мира, включая Кубу, Вьетнам и так далее», — уверен спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября президент США Дональд Трамп в рамках азиатского турне прибыл в Японию, 7 ноября он прибыл в Южную Корею, здесь он пробудет два дня.