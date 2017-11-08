Администрация Трампа подсчитала жертв коммунистических режимов за 100 лет

Вашингтон, , 01:50 — REGNUM Пресс-служба Белого дома 7 ноября опубликовала официальное заявление по случаю 100-летия Октябрьской революции в России и приуроченного в США к этой же дате Национального дня жертв коммунизма.

«Большевистская революция породила Советский Союз и его мрачные десятилетия репрессивного коммунизма, политической философии, несовместимой со свободой, процветанием и достоинством человеческой жизни», — говорится в комментарии Белого дома.

Как заявляют в Вашингтоне, за сто лет, прошедшие со времени Октябрьской революции, «жертвами тоталитарных коммунистических режимов по всему миру стали более 100 миллионов человек и неисчислимо большее число людей было подвергнуто эксплуатации, насилию и неслыханному разорению».

«В этот день мы вспоминаем тех, кто умер, и всех, кто продолжает страдать при коммунизме сегодня», — заявляют в администрации президента США, подчёркивая, что Вашингтон сохраняет «непоколебимую решимость зажечь свет свободы для всех, кто жаждет свободного будущего».

7 ноября в России отмечается День Великой Октябрьской социалистической революции. Соединённые Штаты, напомним, не признали революции 1917 года в России и выступили на стороне белогвардейского движения. Дипломатические отношения между СССР и США были установлены только в 1933 году.

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