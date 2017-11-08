МИД России: Пуск ракеты по Эр-Рияду грозит осложнением конфликта в Йемене

Москва, , 00:25 — REGNUM В Москве вызывает глубокую обеспокоенность запуск баллистической ракеты по Саудовской Аравии с территории Йемена и последовавшее за этим развитие событий. Об этом говорится в комментарии, распространённом 7 ноября пресс-службой МИД России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечают в ведомстве, сложившая ситуация чревата «новой эскалацией боевых действий, увеличением числа жертв среди мирного населения, дальнейшим усугублением в Йемене критической гуманитарной ситуации в целом».

«Убеждены, что подобный сценарий не отвечает интересам скорейшего и надежного урегулирования йеменского конфликта, отодвигает перспективу восстановления в этой стране стабильности и национального согласия», — подчёркивают в МИД России.

Ведомство также подтверждает свою позицию российской стороны в пользу скорейшего прекращения силовой конфронтации в Йемене и преодоления имеющихся в стране противоречий путём переговоров под эгидой ООН на основе широкого консенсуса между основными политическими силами.

«Россия со своей стороны будет и далее активно содействовать достижению указанной цели», — говорится в комментарии.

Напомним, 4 ноября с территории Йемена, подконтрольной хуситскому движению «Ансар Алла», был осуществлен пуск баллистической ракеты в направлении Саудовской Аравии. Ракета была перехвачена силами ПВО королевства на подлёте к Международному аэропорту Эр-Рияда.

Лидеры хуситов взяли на себя ответственность за запуск ракеты, назвав его ответом на недавние бомбардировки Саны арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией. В свою очередь саудовские власти назвали произошедшее «актом агрессии», за которым, по их мнению, стоит Иран. Официальный Тегеран отрицает какую-либо причастность к запуску ракеты.

Поле произошедшего арабская коалиция нарастила интенсивность бомбардировок Саны, а 6 ноября объявила об установлении полной воздушной, сухопутной и морской блокады всех подконтрольных хуситам районов Йемена. Запрет на полёты теперь распространяется в том числе и на гуманитарные рейсы ООН.

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