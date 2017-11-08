Украина ввела санкции против десятков российских компаний

Киев, , 00:02 — REGNUM Власти Украины ввели санкции против целого ряда российских юридических лиц. Соответствующий приказ выпустило сегодня, 7 ноября, министерство экономического развития и торговли Украины. Приказ подписан 19 сентября нынешнего года.

В документе сказано о применении специальной санкции — временной приостановке осуществления внешнеэкономической деятельности на территории Украины. Также уточняется, что ограничения применяются в 40-дневный срок со дня вступления приказа в силу.

Под санкции попали 25 российских компаний, большинство из которых связаны с производством химических удобрений для сельского хозяйства.

Также опубликован приказ министерства от 30 октября, в котором объявляется о введении санкций ещё против целого ряда российских компаний. В этом списке ряд строительных компаний и производителей стройматериалов.

Кроме того, опубликован ещё один приказ украинского министерства экономического развития и торговли от 30 октября. В нем сказано, что санкции вводятся против следующих российским компаний: «Снэк-Груп», «Поли-Пак Экспорт», «ТД «Агромадон», «ТД Старфуд-Юг», «Волма-Маркетинг», «Народный пластик».Все санкции введены по ходатайству СБУ и Генпрокуратуры Украины. По мнению властей, данные российские юридические лица могут навредить интересам национальной экономической безопасности, а также якобы за нарушение закона «О внешнеэкономической деятельности» и Таможенного кодекса Украины.