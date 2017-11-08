«Октябрьская революция — подростковый период великой идеи»

Москва, , 00:01 — REGNUM Власть всегда сможет обеспечить политическую стабильность в обществе — но только в том случае, если она способна своевременно открывать возможности для реформ. Об этом 7 ноября заявил писатель, культуролог Андрей Столяров в эфире передачи «Право голоса».

«Только власть подводит страну к тому обрыву, за которым начинается революционный хаос. Никакой Ленин, никакой Троцкий ничего не могли бы сделать. Если страна нормально развивается, если у страны есть внятная историческая перспектива, то никакой Ленин, никакой Троцкий ничего сделать не смогут», — заявил Столяров.

По его мнению, абсолютно любая страна в ходе своего развития проходит один и тот же цикл общественного развития: сначала период реформ, который обеспечивает модернизацию общества, затем — период стабилизации и развития, когда «работает реформационный посыл». Наконец, завершается цикл периодом застоя.

«Новейшая история это очень хорошо показывает. Александр I — реформы, Николай I — период стабилизации и застой. Поражение в Крымской войне. Александр II — реформы, Александр III — стабилизация и застой. И когда взошёл на трон Николай II, ведь чего ждала история? Логически он должен был начать реформы, и этого ждала вся страна — молодой царь, 28 лет! И вот его первая тронная речь: оставьте бессмысленные мечтания, а главная цель моего царствования — охранение устоев самодержавия. Застой продолжился и пошёл революционный цикл», — заявил Столяров.

По его словам, аналогичная ситуация сложилась и в современной России — поскольку за периодом реформ 1990-ых годов уже прошёл процесс стабилизации и развития, и теперь, где-то с 2011—2012 годов страна «вползла в застой».

«Это признак того, что мы постепенно подходим к черте, за которой начинается революционный хаос. Если наша власть не пойдёт на структурные реформы, то их за неё сделает история, которая знает только один механизм — а именно, революцию», — полагает писатель.

Говоря о революциях в целом, Столяров подчеркнул, что считает возвращение социалистический идей неизбежным, однако выразил надежду на то, что в будущем радикальные преобразования будут проходить уже не с тем ожесточением, которое было свойственно XX веку.

По его мнению, сам характер состоявшихся социалистических революций укладывается в общую логику распространения всех прежних идеологических доктрин, оказавших большое влияние на историю человечества.

«Любую революцию, в том числе и Октябрьскую, следует оценивать не саму по себе, как мы это делаем, не изолированно, а в масштабе большой истории. А большая история показывает, что любая социальная, или глобальная идеологическая доктрина должна созреть», — заявил Столяров.

«Она проходит, как и человек, период младенчества, то есть лепета, период подростковой жестокости, период романтизма — который часто сочетается с подростковой жестокостью. Это взросление доктрины и переход её в уже осознанное позитивное состояние», — пояснил он.

Показательным в этом отношении примером может послужить история христианства, отметил писать и напомнил, что как только христиане пришли к власти — сразу начался христианский террор.

«Пятый век — это тотальное уничтожение храмов, язычников, репрессии против них, насильственное крещение. Потом Крестовые походы, потом Инквизиция… То же самое произошло с идеей социализма. Октябрьская революция — это подростковый период великой идеи», — полагает Столяров.

По его мнению, представляется несомненным, что «в ближайшее историческое время идея социализма будет возрождена», однако она вернётся уже на новом уровне — «на том уровне, который откажется от подростковой жестокости».