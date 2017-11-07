В Петербурге коммунисты прошествовали к «Авроре» и заклеймили правительство

Санкт-Петербург, , 22:35 — REGNUM В Санкт-Петербурге столетие Октябрьской революции 1917 года отметили демонстрацией и митингом у крейсера «Аврора», передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласованное со Смольным шествие от площади Ленина у Финляндского вокзала до крейсера «Аврора» организовало петербургское отделение КПРФ. Среди участников акции были не только российские коммунисты, но также члены и сторонники компартий из Финляндии, Германии, Кореи, Чили и других стран.

После колонны КПРФ шествовали члены других левых организаций и движений, в частности, «Левого фронта», Объединенной коммунистической партии, Российской коммунистической рабочей партии, «Рот-Фронта» и других.

По некоторым данным, полиция еще на площади Ленина задержала троих активистов «Левого блока», пришедших с черно-красными флагами. По данным ресурса «ОВД-Инфо», они оказались несовершеннолетними и к ним вызвали родителей.

Колонна двинулась от Финского переулка по улице Академика Лебедева, Боткинской улице, Финляндскому проспекту, Сампсониевскому мосту и Петроградской набережной. Многие несли красные флаги, на некоторых было изображение Иосифа Сталина, одним из основных лозунгов стал «Нет лимита на революцию!». Периодически часть собравшихся скандировала «Революция!», но по большей части люди шли в тишине.

У крейсера «Аврора» начался торжественный митинг. Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга от КПРФ Ольга Ходунова со сцены заявила собравшимся, что Октябрьскую революцию сделали «Ленин и солдатско-крестьянские массы», они «защитили ее от разграбления буржуйских элементов», страна «выстояла, выстрадала и прошла этот великий путь», но затем наступила реставрация капитализма.

«Реставрация капитализма — это не только трагедия России, реставрация капитализма в нашей стране — это трагедия всего прогрессивного человечества. Сегодня бюрократическая олигархия сковывает экономику России. Олигархия и бюрократия — это гидра, разрубить голову которой может только объединенный рабочий класс. Нам нужна солидарность всех прогрессивных сил», — сказала Ольга Ходунова.

Она сообщила, что в Петербург к юбилейной дате съехались сторонники коммунистических идей из 103 стран мира.

В финале акции собравшимся зачитали резолюцию митинга, из которой следует, что коммунисты клеймят «правительство Медведева за уничтожение образования и науки», а также выступают за сохранение в Петербурге Российской национальной библиотеки и Пулковской обсерватории.

Митинг завершился праздничным фейерверком над крейсером «Аврора» под сюиту Георгия Свиридова «Время, вперед!».

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