«Без идей Октября антигуманизм будет оформлен де-юре»

Москва, , 21:50 — REGNUM Отказавшееся от коммунистического проекта человечество движется к отказу от истории, как творческого развития человека, заявил 7 ноября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян на съезде движения, посвященном 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

По мнению Кургиняна, после отказа России в конце ХХ века от социализма и коммунистической идеологии, историческое движение человечества пошло в направлении, которое для верующего человека называется концом времен, а значит пришествием зла, а для человека светского — это конец истории и конец «проекта человек».

«Мы движемся к посткапитализму, который вполне обладает чертами царства тьмы, который на порядок хуже капитализма, который порожден желанием элит сохранить власть даже ценой обрушения всех капиталистических и гуманистических констант, которых было немного, но которые были. Мы движемся в эту тьму», — отметил Сергей Кургинян.

За всё время, прошедшее с крушения СССР, никто из современных западных идеологов не обсуждал перспектив человека как такового.

«Кончается развитие человечества, а что начинается? Ведь никто же не сказал, что мы убрали коммунистов как преграду на пути истории и теперь она будет двигаться быстрее. Сказали прямо противоположное, потому что хотят, чтобы история, как творческое развитие человека, кончилась», — напомнил Сергей Кургинян о событиях и идейной атмосфере последних десятилетий.

Если в наши дни об отрицании ценности развития человека и гуманизма вообще регулярно заявляется просто вслух, то в перспективе это отрицание будет закреплено юридически и это станет настоящим концом человечества и гуманизма.

«Для религиозного человека это является концом времен, а значит пришествием зла. Но даже для светского человека слышны слова Фукуямы, который ведет речь про «конец истории» или речи постмодернистов о конце «проекта человек», — подчеркнул Сергей Кургинян.

«Разве они де-факто уже не заявили о своем антигуманизме? А потом об антигуманизме заявят де-юре, до конца», — уверен лидер общественного движения «Суть времени».

И основным противоречием сегодняшнего мира стало противоречие между классическими национальными буржуазными государствами и постмодернистской, постисторической тьмой. В этом новом наступлении нужно смотреть на расклад исторических и постисторических сил, заявил Кургинян. Он убеждён, что именно постисторические силы уничтожили Саддама Хусейнаи Хосни Мубаракаи пытаются уничтожить Башара Асада.

Политик считает, что противостоять этим силам можно на основе левоцентристского консенсуса. При этом он убеждён, что необходимо продолжать развивать активность гражданского обществ и соединять гражданскую и интеллектуальную активности.

Как сообщало ИА REGNUM , 7 ноября в Москве проходит торжественный вечер общественной организации «Суть Времени», посвящённый 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

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