Frankfurter Allgemeine Zeitung: Россия не поднимет белый флаг на Олимпиаде

Берлин, , 21:23 — REGNUM Российские спортивные функционеры призывают бойкотировать зимние Олимпийских игры, которые пройдут в Южной Корее в 2018 году, в случае, если российская команда не сможет участвовать в соревнованиях под своим флагом. Об этом сообщает сегодня, 7 ноября, немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Во вторник, 7 ноября, стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) обсудит решение о запрете участия российской команды в церемонии открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане в качестве наказания за массовое применение допинга россиянами на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Рассматривается также и другой вариант наказания — не играть национальный гимн России в случае победы российских спортсменов, сообщает The New York Times cо ссылкой на МОК.

«Это неприемлемо, — сказала в интервью информационному агентству «Интерфакс» заслуженный мастер спорта России и депутат Госдумы Светлана Журова. — Тогда наша страна вообще не приедет на Олимпиаду». Ее коллега Михаил Дегтярев назвал заявления МОК не более чем попыткой деморализовать российскую команду.

«Наша позиция ясна: россияне не станут соревноваться на Олимпийских играх под нейтральным флагом, а только под флагом своей страны», — заявил на прошлой неделе президент национального Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Санкции МОК сделали бойкот фактически неизбежным, сообщила в понедельник газета «Спорт-Экспресс».

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков поставил под сомнение информацию о возможном отстранении российской сборной от участия в церемонии открытия. Российская сборная была приглашена на Олимпиаду, которая будет проходить с 9 по 25 февраля в Пхёнчхане, и уже начала готовиться к этому, сказал министр. МОК сообщает, что примет окончательное решение о том, какие последствия для российской сборной повлекут случаи применения допинга в Сочи, уже к 5 декабря. Россия, в свою очередь, отвергает обвинения в реализации и поддержке государством программы допинга.

Напомним, что в 2016 году газета The New York Times опубликовала расследование о массовом употреблении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи. Как ранее сообщало ИА REGNUM, на настоящий момент комиссия Международного олимпийского комитета во главе с Денисом Освальдом признала виновными в употреблении допинга двоих российских лыжников — Александра Легкова и Евгения Белова. Как следствие, результаты спортсменов на Олимпиаде в Сочи были аннулированы, а сами спортсмены пожизненно дисквалифицированы.