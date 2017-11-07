«Волна революции стала ответом на ад, создаваемый классом господ»

Москва, , 20:37 — REGNUM Великая Октябрьская социалистическая революция стала ответом на строящийся ад, создаваемый господствующим классом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» на праздновании 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

Открывая мероприятие, лидер «Сути времени» отметил, что люди, сыгравшие ключевую роль в революции, оказались перед выбором: «либо вы признаете, что вы рабы, либо вы восстанете».

«Эта сшибка, это твердое понимание того, что если ты не будешь бороться, то ты будешь раздавлен до конца. Это принесет такое рабство, что ты понимаешь, что у тебя нет ни права на невесту, ни права на законную победу, никаких прав вообще, — вот внутри этого родилась волна русской революции, — сказал Кургинян. — С одной стороны — великая надежда на абсолютное благо, с другой стороны — ощущение вот этого ада на земле, который строится. С этим пошли в бой девочки и мальчики».

Говоря о «мальчиках и девочках», Кургинян привел в пример Симона Тер-Петросяна (Камо), который привел в революцию своих сестер.

«Люди шли, вдохновляемые великой яростью и великой мечтой. Это была та ярость, про которую потом было сказано: «Пусть ярость благородная вскипает, как волна», — сказал Кургинян. — Вот это особое свойство господствующего класса, который отказывает тем, по отношению к кому он осуществляет господство, просто в праве быть людьми, в самом элементарном и окончательном смысле этого слова, — вот это и есть ад, который строился и против которого восстали люди, а их великая мечта — это и есть тот рай на земле, которого они добивались».

Напомним, в мультимедийном историческом парке «Россия - Моя история» в Москве проходит празднование 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции организованное общественным движением «Суть Времени».

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