Токио, , 02:31 — REGNUM Как сообщает агенство «Киодо», Дональд Трамп якобы выразил недоумение относительно японцев, почему-то не сбивающих ракеты, которые пролетают над их страной. «Это же страна самураев. Я не понимаю этого», — приводит «Киодо» слова американского президента. О том, что означает подобное «непонимание», пишет обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Образ здравомыслящего и ответственного политика никак не соотносится с человеком, действительно «не понимающим» причины подобного поведения Японии, напротив, Трамп демонстрирует качества поджигателя войны — вроде Гитлера. Необходимо понимать, что если сам Трамп или науськанные им союзники развяжут войну против Северной Кореи, то конфликт затронет и другие страны, в том числе Россию и Китай. С учетом же наличия в Японии 17 АЭС с 43 ядерных реакторов, а в Южной Корее — 6 АЭС с 25 реакторами, ситуация осложняется еще больше. Диверсия даже не против всех, а против нескольких из них приведет к катастрофе, значительно превосходящие случившееся в Чернобыле и Фукусиме.

Однако это Трамп в ходе своей серии визитов по странам Восточной Азии не говорил, предпочитая подстрекать своих союзников против Северной Кореи. Ошибку совершают и противники Трампа в США, муссирующие тему пресловутого «русского следа» вместо реальной угрозы самим же Штатам, которую несет им безрассудная внешняя и военная политика их президента.

Почему подобную войну американцам будет труднее пересидеть за океаном, читайте в статье: Трамп — провокатор войны в Корее

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