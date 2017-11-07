Саакашвили дали справку, о том, что его не экстрадируют до 1 декабря

Киев, , 20:18 — REGNUM Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины, бывший украинский гражданин и лидер украинской партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что миграционная служба Украины выдала ему документ, который подтверждает легальность его пребывания на украинской территории. Об этом сегодня, 7 ноября, Саакашвили написал на своей странице в американской социальной сети Facebook.

Речь идёт о документе, который подтверждает, что Саакашвили не может быть экстрадирован с Украины до рассмотрения в суде жалобы на отказ предоставления ему дополнительной защиты.

Напомним, ранее миграционная служба Украины повторно отказала Саакашвили в предоставлении ему дополнительной защиты, сославшись на необоснованность заявления. Тогда Саакашвили решил обжаловать это решение в суде.

«Сегодня, наконец, получил от миграционной службы документ, удостоверяющий, что я нахожусь на территории Украины легально. Конечно, я этим не довольствуюсь, а добиваюсь через суд права восстановить мое гражданство», — написал Саакашвили.

Свою запись Саакашвили сопроводил фотографией справки, выданной на его имя управлением государственной миграционной службой Украины в Киевской области. В документе указано, что он выдан 31 октября и действителен до 1 декабря этого года.

Это означает, что на время судебного разбирательства Саакашвили не может быть экстрадирован в Грузию, которая уже просит украинские власти рассмотреть свой запрос.

В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и уже заочно осужден. Попав в Грузию, Саакашвили неминуемо окажется в тюрьме.