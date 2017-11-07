Столетие Октября: в центре Москвы вновь прозвучал «Интернационал»

Москва, , 20:19 — REGNUM В мультимедийном историческом парке «Россия — Моя страна» на ВДНХ начался праздничный вечер общественной организации «Суть Времени», посвящённый 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Открыл мероприятие лидер движения Сергей Кургинян, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Кургинян предложил открыть праздничный вечер исполнением «Интернационала», песни, которую исполняли люди, изменившие ход истории 100 лет назад. На сцену вышли участники хора, которые исполнили «Интернационал», а представители общественного движения «Суть Времени» и гости мероприятия подпевали стоя. Её исполнение закончилось бурными аплодисментами.

Отметим, что на празднование 100-летия Октябрьской революции пришло более тысячи человек. Для участия на мероприятие прибыли участники движения практически со всех регионов России в том числе с Дальнего Востока, Сибири и Урала. Также в Москву прибыли гости из ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из США.

Напомним, в октябре 1917 года (7 ноября по новому стилю) в России произошла Великая Октябрьская социалистическая революция в результате которой на планете появилось первое в мире государство трудящихся — рабочих и крестьян.

Советская Россия, а впоследствии СССР оказали существенное влияние на дальнейшее развитие человечества. Впервые было заявлено о построении справедливого общества, с отменой всех сословий и предоставления гражданам равных прав.

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