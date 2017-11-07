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Геннадий Зюганов примет участие в президентских выборах в 2018 году

Политика

Впрочем, никто и не сомневался

Геннадий Зюганов примет участие в президентских выборах в 2018 году
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Геннадий Зюганов на оглашении ежегодного Послания президента Федеральному собранию РФ

Москва, 7 ноября 2017, 20:09 — REGNUM  Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его, как лидера компартии, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.

«К выборам относимся очень серьезно и будем обязательно участвовать. У нас готова программа «Десять шагов к достойной жизни». И эта программа может быть реализована сильной командой, поэтому состав конкретный назовем позже. Но будем участвовать сильной командой. Я — лидер движения. Мою кандидатуру выдвинули все организации», — заявил Геннадий Зюганов в эфире Первого канала.

Партийный съезд КПРФ намечен на декабрь. Он будет посвящен президентским выборам 2018 года, и состоится после официального объявления о проведении выборной кампании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Избирательная кампания должна стартовать в декабре.

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Выборы президента России-2018

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