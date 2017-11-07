Глава Мордовии вновь вошел в число «очень сильных» губернаторов

Саранск, , 19:28 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков укрепил позиции в октябрьском рейтинге влияния глав субъектов РФ. По итогам месяца руководитель республики поднялся с 19 на 15 позицию, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Лидером рейтинга остается мэр Москвы Сергей Собянин, вторую строчку, как и месяцем ранее, занимает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Укрепляются позиции главы Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко -третье место.

В октябре серьезно усилились позиции вновь назначенных врио глав регионов, а также ряда губернаторов, оставшихся в должности вопреки прогнозам об их скорой отставке. Основным событием в региональной политике федерального Центра в октябре 2017 года оставалась масштабная кадровая ротация губернаторского корпуса. Назначения определялись кругом стратегических задач, которые Кремль настроен решать в федеральном масштабе — но к каждому региону находя отдельный подход в соответствии с местной спецификой. Центр в своей кадровой политике куда меньше связан старыми политическими традициями и необходимостью учитывать мнение региональных элит, чем раньше. Это значит, что федеральные власти куда жестче контролируют ситуацию на местах.

Рейтинг АПЭК подготовлен на основании результатов закрытого анкетирования. В октябре 2017 года в нем участвовало 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Владимир Волков возглавляет регион с 10 мая 2012 года, срок полномочий истекал 14 мая 2017 года. В апреле 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил Волкова врио главы республики «до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Мордовия».

В выборах10 сентября 2017 года Владимир Волков от «Единой России» одержал победу, набрав 89,19%. Прямые выборы руководителя проходили в Мордовии впервые с 2003 года. Регулярно на выборах различных уровней республика демонстрирует высокие показатели участия избирателей — на выборах главы региона явка составила 82%, в ряде районов показатель превышал 90%.