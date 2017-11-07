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Герасимов: В рядах ВС РФ служат 384 тыс. контрактников

Политика

К концу 2018 года контрактников будет почти 0,5 млн человек

Москва, 7 ноября 2017, 19:18 — REGNUM  Число военнослужащих-контрактников в Вооруженных силах Российской Федерации за пять лет выросло вдвое — до 384 тыс. человек. Об этом сегодня, 7 ноября, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов на заседании коллегии военного ведомства.

По словам Герасимова, за последние пять лет в корне изменился подход к комплектованию Вооруженных сил России личным составом. Так, укомплектованность воинских частей и соединений сегодня составляет 95−100%.

В приоритетном порядке военнослужащими по контракту укомплектовываются экипажи подводных лодок, спецназ и миротворческие силы. Кроме того, должности сержантов и старшин также комплектуются контрактниками.

Также к новой системе комплектования контрактниками переведены общевойсковые соединения и воинские части морской пехоты и ВДВ. Если в 2012 году батальоны таких частей комплектовались смешанным образом, и доля контракников в них не превышала 30−40%, то сейчас, в каждом полку и бригаде формируется по два батальона укомплектованных контрактниками, и третий — призывникам.

Данный подход позволяет иметь в составе соединений и частей батальонные тактические группы, готовые к немедленному применению, пояснил Герасимов.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу заявил на коллегии, что к концу 2018 года число контрактников в рядах Вооруженных сил России должно достичь почти 500 тыс. человек.

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Министерство обороны России

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