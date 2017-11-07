Коммунисты смогли провести демонстрацию в центре Нижнего Новгорода

Нижний Новгород, , 19:16 — REGNUM Демонстрация КПРФ, посвященная 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, проведение которой оказалось под вопросом, все же прошла в Нижнем Новгороде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Изначально мэрия отказывалась согласовывать шествие, предлагая коммунистам ограничиться только митингом. Потом чиновники предложили провести демонстрацию в достаточно безлюдном месте — на бульваре Заречном. Причем коммунистам предложили пройти стройными рядами от дома №1 до соседнего дома №3. Организаторов мероприятия это не устроило, переговоры с мэрией продолжились, и в конечном итоге было получено разрешение на шествие, которое стартовало с площади Народного Единства, прошло по ул Рождественской, Канавинскому мосту и завершилось на пл. Ленина.

В самой демонстрации приняли участие около 200 человек. Половина из них — молодежь студенческого возраста.

Ради проведения демонстрации были перекрыты несколько улиц и Канавинский мост, что стало сюрпризом для многих водителей, которые были вынуждены искать пути объезда или ждать в пробках окончания мероприятия.

Еще до начала мероприятия в региональном обкоме КПРФ отмечали, что перед ними не стоит задачи организовать многочисленную демонстрацию, привозя на нее людей со всей области. Наоборот, было принято решение провести как можно больше юбилейных мероприятий именно в районах.

В ходе митинга, состоявшегося по окончании демонстраций, коммунисты заявили, что в Октябре 1917 года свершилось одно из величайших событий всей мировой истории — трудящиеся России свергли буржуазную власть, уничтожили пережитки самодержавия и установили советское народовластие.

«Сегодняшняя власть в России идёт обратным путём. Её руками страна загнана в глубокий социально-экономический кризис. Общество разделено чудовищной пропастью. По одну её сторону — 10% богатейших, которые захватили девять десятых народного богатства. По другую — абсолютное большинство людей, живущих своим трудом. Их лишают работы, обкладывают всё новыми и новыми налогами и поборами», — отмечалось во время выступлений.

В митинге принял участие представитель компартии Франции Самуэль Монтей, поздравил всех собравшихся с праздником и выразил общую позицию французских коммунистов по отношению к завоеваниям и значению Великой Октябрьской социалистической революции.

Участники митинга потребовали руководства страны сменить губительный курс на построение колониального олигархического капитализма при господстве коррумпированной бюрократии, остановить падение уровня жизни населения, увеличения пенсий, зарплат, стипендий и социальных выплат, обеспечить государственный контроль за ценообразованием, прекратить губительную реформу ЖКХ, заморозить тарифы на коммунальные услуги и провести тщательный анализ их обоснованности в регионах.

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