Максим Жаров, , 19:07 — REGNUM

Единый день голосования 10 сентября подтвердил статус «Единой России» как доминирующей партии в стране. Однако этот факт не дает единороссам права почивать на лаврах и расслабляться накануне президентских выборов 2018 года.

Доминантный статус «Единой России"был подтвержден этой осенью прежде всего за счет дальнейшей деградации партий парламентской оппозиции, которые без смены своих лидеров и обновления партийной бюрократии больше не в состоянии конкурировать с единороссами.

«Единой России» уже в самое ближайшее время предстоит ускоренная внутренняя модернизация, основной целью которой является повышение электоральной ценности партии для ее избирателя. Предлагаю для обсуждения несколько эффективных, с моей точки зрения, вариантов такой модернизации «Единой России».

Единороссы в ходе избирательных кампаний теперь работают не только за самих себя, но и за всю парламентскую оппозицию. Поэтому умение не только хорошо слышать и понимать запросы избирателя из глубинки, но и адекватно и своевременно доносить эти запросы регионов до исполнительных структур власти и добиваться практической реализации этих запросов становятся главными слагаемыми успеха «Единой России» на выборах любого уровня.

В предстоящей президентской кампании «Единая Россия» не должна быть исключительно пассивным инструментом штаба главного кандидата (выдвижение, сбор подписей, публичные акции в поддержку кандидата), как это было в 2004—2012 годах.

«Единая Россия» должна помогать штабу главного кандидата формировать и корректировать тот образ будущего, с которым он идет на выборы.

Образ будущего — это не абстрактная концепция, нарисованная воображением лучших экономистов и политтехнологов страны. Это не только объективное описание российских реалий, в которых мы сегодня все живем, но также и перечень способов исправления недостатков в жизни страны, о которых сигнализирует власти ее избиратель.

Через широкую сеть партийных приемных, которой обладает «Единая Россия», необходимо организовать на местах сбор наказов избирателей по коррекции отдельных реформ (здравоохранение, образование, ЖКХ) и резонансных законопроектов (реновация, пенсионные накопления, ОСАГО).В ходе внутрипартийных дискуссий на съезде «Единой России», который состоится в конце ноября, все эти предложения избирателей должны быть подвергнуты внимательному рассмотрению и в дальнейшем предложены штабу главного кандидата для включения в концепцию образа будущего, с которым он идет на выборы.

Активизация работы партийных приемных ЕР тем более важна в условиях, когда исполняющим обязанности секретаря Генсовета ЕР Андреем Турчаком поставлена задача смещения вектора активности единороссов в пользу работы в регионах.

Кроме активизации региональной работы должна быть усилена и работа с правительством России. В настоящее время единороссы контактируют с правительством в основном по линии Госдумы. Между тем, существуют и другие механизмы лоббирования интересов избирателей при работе с правительством, которые единороссы в настоящее время практически не используют.

«Единой России» необходимо уже в ближайшее время занять соответствующее своему электоральному весу место в постоянно действующем и доказавшим свою эффективность механизме согласования интересов между правительством, профсоюзами и работодателями — российской трехсторонней комиссией по социально-трудовым отношениям (РТК).

Активнее участвовать в деятельности РТК единороссы смогут через усиление присутствия партии в профессиональных и отраслевых объединениях (РСПП, ФНПР, «Деловая Россия», ОПОРА России), которые являются ключевыми участниками РТК.

Также через отраслевые и профессиональные объединения должно идти и проникновение партийных платформ «Единой России» в регионы, поскольку такую задачу недавно поставил на встрече с представителями этих платформ Андрей Турчак.

Модернизация «Единой России» как партии власти должна привести к тому, чтобы от фиксации простого статус-кво в политике и экономике единороссы перешли к консерватизму развития — созиданию новой России на основе ответственности за страну и опыта предыдущих поколений.