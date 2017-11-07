Аваков выразил Раде благодарность за доверие

Киев, , 18:30 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поблагодарил Верховную раду за то, что она оставила его в должности главы МВД. Свою благодарность Аваков опубликовал сегодня, 7 ноября, в своем микроблоге в Twitter.

«Благодарю парламент за поддержку. Спасибо 31 народному депутату за оказанное недоверие. Мир вам», — написал Аваков.

Напомним, ранее сегодня Верховная рада Украины не стала отправлять в отставку министра внутренних дел Авакова. Проект постановления об отставке Аваковоа поддержали только 31 парламентарий, при необходимых 226.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, когда бывший президент Грузии, лидер украинской партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвилил начал бессрочные протесты в правительственном квартале Киева, Аваков отказался выполнять поручение президента Украины Петра Порошенко о силовом разгоне этих акций.

31 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало сына Авакова — Александра в рамках расследования уголовного дела, возбужденного ещё в начале 2015 года в связи с хищением бюджетных средств, выделенных на покупку «тактических рюкзаков» для украинской Нацгвардии.

Именно после этого в Раде были зарегестрированы два проекта постановлений об отставке Авакова.