Имя главы администрации Курска депутаты назовут 8 ноября

Курск, , 18:18 — REGNUM Депутаты Курского городского собрания 8 ноября выберут главу городской администрации. Претендентов, как и положено, осталось только двое — действующий мэр Николай Овчаров и председатель комитета по труду и занятости Курской области Андрей Куцевалов.

Программы социально-экономического развития города до 2022 года претенденты защищали перед конкурсной комиссией 3 ноября. Как уже сообщало ИА REGNUM, кандидатов было всего восемь. Кроме Овчарова и Куцевалова в списке были также старший научный сотрудник ФГБНУ «Курский научно-исследовательский институт агропромышленного производства» Надежда Ерыженская, гендиректор АО «Проект «Свежий хлеб» и депутат облдумы Максим Мамзурин, лидер КРО ЛДПР и депутат облдумы Владимир Фёдоров, заместитель генерального директора ООО «Вертикалия» Анатолий Мотрук, заместитель губернатора Курской области Михаил Горбунов и первый заместитель мэра Сергей Малахов.

Днем ранее, 2 ноября, программы были представлены перед общественностью, но дебаты вышли всего три кандидата — Анатолий Мотрук, Владимир Федоров и Максим Мамзурин. Зато 3 ноября на заседание комиссии явились все, кроме Михаила Горбунова — он свою кандидатуру снял накануне обсуждения.

Проекты каждого кандидата комиссия оценивала по десятибалльной системе. В итоге лидерами стали действующий мэр Николай Овчаров с 393 баллами и председатель комитета по труду и занятости Курской области Андрей Куцевалов с 350 баллами.

Овчаров поделился с журналистами историей о том, как он готовился к презентации:

«Программа была подготовлена к моменту сдачи. Хотя сегодняшнее выступление, презентацию закончил буквально за пару часов до начала. Постоянно работал ‑ и в выходные, — думал, как донести программу до членов комиссии», — процитировал слова мэра портал 46tv.

Правда, лидер регионального отделения ЛДПР Владимир Федоров на «народных» обсуждениях программ 2 ноября (на которые Овчаров не явился) заявил, что у действующего мэра на самом деле нет предвыборной программы — как и не было пять лет назад. Самому депутату программу не предоставили, ссылаясь на большой объем — два тома по 200 страниц.

Напомним, Николай Овчаров возглавляет городскую администрацию с 2008 года, а в 2013-м был переизбран на пост второй раз депутатами горсобрания.

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