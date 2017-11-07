Литва: «Россия хочет сделать нас слабыми и уязвимыми»

Вильнюс, , 18:11 — REGNUM В Вильнюсе сегодня, 7 ноября, началась международная конференция «Влияние России в регионе Балтийского моря — национальный и институционный опыт в борьбе с гибридными угрозами», сообщили ИА REGNUM в МИД Литвы. Цель конференции — «объединить коллективные усилия государств-членов и учреждений в борьбе с гибридными угрозами и больше узнать о влиянии России в странах Балтийского региона».

«Россия никогда не переставала считать страны Прибалтики находящимися в исключительной сфере ее влияния. Она использовала и использует свои политические, экономические, энергетические ресурсы, пропаганду, кибернетические, информационные и другие средства — как в открытую, так и тайно — чтобы наши страны были уязвимыми и слабыми», — сказал вице-министр иностранных дел Дарюс Скусявичюс, приветствуя участников конференции.

«Действия России на Украине еще раз показали эффективное использование этих гибридных средств», — отметил он.

Вице-министр выразил надежду на то, что Европейский центр компетенции по борьбе с гибридными угрозами дополнит национальные усилия стран и станет местом, где будут согласовываться самые прогрессивные стратегии ЕС и НАТО по борьбе с гибридными угрозами.

«Учрежденный в нашем регионе центр компетенции позволит Северным странам, Прибалтийским странам и Польше обратить внимание на вызовы в сфере безопасности в регионе Балтийского моря, откроет возможности для литовских экспертов передавать опыт и практику Литвы», — сказал Скусявичюс.

Международная конференция на тему борьбы с гибридными угрозами в Литве организуется впервые. В ней принимают участие официальные представители стран, открывший центр, представители ЕС и НАТО, эксперты, члены академических учреждений, военнослужащие. Конференцию организует Министерство иностранных дел Литвы вместе с Европейским центром компетенции по борьбе с гибридными угрозами и Центром изучения Восточной Европы.

В начале сентября в Хельсинки начал работу Европейский центр компетенции по борьбе с гибридными угрозами, в его деятельности участвуют Эстония, Испания, Соединенное Королевство, США, Латвия, Литва, Польша, Норвегия, Франция, Швеция, Финляндия и Германия, ЕС и НАТО. Представитель Литвы в правлении центра — посол по особым поручениям Департамента трансатлантического сотрудничества и политики безопасности Эйтвидас Баярунас.