В повторном конкурсе на пост сити-менеджера Пскова появился первый желающий

Псков, , 18:06 — REGNUM В повторном конкурсе на должность сити-менеджера (главы администрации) Пскова появился первый участник. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, это 47-летний уроженец Чикмента (Казахстан) Сергей Лавриненко, который в настоящее время трудится в Псковском линейном производственном управлении магистральных газопроводов ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург».

Лавриненко окончил Казахстанский химико-технологический институт им. М. Ауезова по специальности автомобили и автомобильное хозяйство с квалификацией инженера-механика.

Трудовую деятельность начал в 1990 году, работал столяром, слесарем, механиком, руководил коммерческой компанией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий конкурс на должность сити-менеджера был признан несостоявшимся 16 октября 2017 года: через четыре дня после отставки с поста губернатора Псковской области Андрея Турчака все претенденты, кроме одного, отозвали свои заявления.

Был объявлен повторный конкурс. Подать документы претенденты могут до 16 ноября. Сам конкурс состоится 23 ноября, после чего все претенденты с оценками от конкурсной комиссии предстанут перед депутатами Псковской городской думы для назначения на должность главы администрации.

Напомним, с 2013 года главой администрации Пскова является Игорь Калашников.

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