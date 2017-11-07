Саакашвили обещает «мирно» сбросить Порошенко: майдан активизировался

Киев, , 17:54 — REGNUM Сегодня, 7 ноября, под стенами украинского парламента активизировалась акция протеста «Вместе примем экзамен у власти», ранее анонсированная бывшим президентом Грузии, экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили и его сторонниками. Под стенами Рады находится более 1 тыс человек.

Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство (переход к пропорциональной системе с открытыми списками), а также ввести антикоррупционные суды. Люди держат плакаты с надписями: «Источником власти является народ, а не олигархи и их холуи депутаты», «Украину защищают герои. Коррупционеры грабят — это предатели Украины», «Рыба гниет с головы», «Обещал продать бизнес, продал Украину» и прочее.

Саакашвили запускает для Порошенко план «Б»

Лидер украинской партии «Рух новых сил» МихаилСаакашвили обвинил президента Украины Петра Порошенко в нежелании вносить на рассмотрение Рады законопроект об антикоррупционном суде и выполнять требование митингующих. Грузинский политик призвал украинцев собраться сегодня в 18.30, чтобы «принять экзамен и выставить оценки власти».

«Нас банально всех развели. Они не пытались, и не собирались, не хотели идти навстречу народу. У них сегодня последний день, когда они еще могут использовать этот шанс. Если он и дальше будут демонстрировать, что их не волнует ваше мнение, то вечером мы должны будем огласить другой план… Наш план будет касаться только одной темы — законной, мирной, но реальной смены власти в Украине на всех уровнях. Я очень благодарен, что вы собрались сейчас, но я призываю всех, кто сейчас работает, прийти сюда на площадь после 18 часов и утвердить наш план», — призвал Саакашвили 7 ноября митингующих.

Также Саакашвили рассказал об ультиматуме, который якобы выдвинул ему президент Порошенко.

«Власть очень волнуется. Три дня назад ко мне пришел человек, которого я хорошо знаю, он разговаривал с одним из приближенных Петра Алексеевича, и он передал мне месcедж Петра Алексеевича… Ко мне есть два требования: первое — я должен атаковать Юлию Тимошенко. Тимошенко ему не нравится… И второе: я не имею права затрагивать коррупцию в оборонном секторе», — рассказал Саакашвили в эфире телеканала NewsOne.

При этом политик признал, что СБУ собрала на него компромат и в ближайшее время опубликует его в СМИ.

«СБУ также собирала все это время на меня компромат, и они этот компромат сольют дружественным власти СМИ», — сказал Саакашвили, вспоминая об угрозах со стороны «приближенного» Порошенко.

Силовиков больше чем митингующих

Полиция пропускает митингующих на территорию городка после досмотра вещей.

За правопорядком следит усиленный до 2 тыс контингент правоохранителей. Силовик обещают мгновенно реагировать на любые проявления нарушений законодательства.

В свою очередь депутат от фракции «Самопомощь» Семен Семенченко заверяет, что митингующие не планируют применять оружие и захватывать административные здания.

«Здесь опять шизофреническое окружение министра внутренних дел анонсирует на сегодняшнюю ночь поджоги палаток, выстрелы и что-то ещё, что якобы Саакашвили это собирается делать, чтобы пропиариться. Я в этом вижу опасность и буду на чеку. Если сюда придут какие-то «титушки», которые забыли, что сидели под нарами, когда мы с парнями в 2014—2015 гг. воевали, напомним. Если кто-то будет нарушать закон — пытаться атаковать людей, избивать, повыдергиваем ноги. Никаких штурмов мы не планируем. Мы наоборот считаем, что не надо штурмовать никакие здания, их надо чистить. Для этого у нас есть все возможности», — сказал Сменченко.

Кроме того, депутат от «Блока Петра Порошенко», журналист и организатор майдана 2013 года Мустафа Наем заявил, что властям не удастся расколоть протестующих.

«А ведь мы и не заметили, как вместо обсуждения сути требований протеста под парламентом нас заставили обсуждать, кто стоит под Радой, сколько их и кого они представляют. Но проблему это не решит — целенаправленная дискредитация оппонентов не остановит протесты. Они будут повторяться, люди будут выходить на улицы, и единственный эффективный способ их остановить — не отворачиваться от людей и выполнять предвыборные обещания», — написал Найем в Фейсбуке.

При этом он считает, что президент Порошенко оказывает давление на организаторов майдана 2013 года.

«Реакция, которую демонстрирует Петр Алексеевич и его команда на внешние раздражители в виде протестов, давления Запада, гражданского общества, журналистов, подсказывает мне, что он не делает выводов. Хуже, какой рефлекс может быть на то, когда тебе говорят, что ты не прав? Задуматься и поменяться, не подавая вида. Но когда в ответ идет жесткая агрессивная реакция с попыткой манипулировать, чтобы сохранить свое лицо, но при этом сохранить давление. Очень простой пример с электронными декларациями… Вы идете на войну с теми, кого вы не знаете. Это те, кто повалил Януковича. Они несистемные, их много, но они будут работать дальше. Вы сейчас загоняете их в угол. Не делайте этого», — сказал Наем в эфире канала ATR.

В то же время украинский блогер и активист Александр Кравчук призвал митингующих конкретизировать требования к чиновникам.

«Требования к власти должны быть конкретизированы в соответствии с потребностями граждан. Саакашвили делает то, что может. Не его проблема, что акция не имеет широкой поддержки. Проблема в нас, предпочитаем жить в насквозь управляемом мафией обществе, в бедности, страхе и лжи… Самые бедные и обездоленные в Европе с лидерами «Форбса» — кучкой миллиардеров», — написал Кравчук в Фейсбуке.

В свою очередь народный депутат от фракции «Оппозиционный блок» Игорь Шурма заявил о необходимости отправить в отставку правительство Владимира Гройсмана.

«Кредит доверия к этому правительству исчерпан. Все это правительство должно уйти в отставку. А то останется один Гройсман при должности и все врио, или некому будет отвечать за их министерства. Мы выступаем за рассмотрение вопроса о недоверии к правительству, а не к кому-то одному», — сказал Шурма, слова которого приводит пресс-служба партии.

Напомним, с 17 октября в Киеве под зданием парламента сторонники Саакашвили, партии «Батькивщина» Тимошенко, депутаты от фракции «Самопомощь» Семен Семенченко и Егор Соболев собрали митинг. Организаторы акции требуют изменить систему выборов на Украине, ограничить политическую рекламу на телевидении, создать антикоррупционный суд, ограничить депутатскую неприкосновенность. Под стенами Рады установлено 60 палаток. В октябре протесты несколько раз переходили в столкновения с полицией. В результате потасовок пострадали пять человек, из них один полицейский.

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