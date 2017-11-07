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Минкомсвязи предложило снизить срок хранения данных по «пакету Яровой»

Политика

Согласно проекту, интернет-трафик пользователей должен храниться в течение одного месяца

Москва, 7 ноября 2017, 17:43 — REGNUM  Минкомсвязи внесло в правительство нормативный акт к «пакету Яровой», согласно которому с 2018 года интернет-трафик пользователей должен храниться в течение одного месяца. Об этом сегодня, 7 ноября, журналистам заявил глава ведомства Николай Никифоров.

По словам министра, в дальнейшем срок хранения информации о содержании разговоров и переписки пользователей увеличится до шести месяцев, которые предусмотрены базовым законом.

«Смысл такой, что с 2018 года объём хранения трафика — один месяц, который за определённое количество лет возрастает до тех шести месяцев, которые предусмотрены базовым законом», — пояснил Никифоров.

Он отметил, что Минкомсвязи разработало данное предложение совместно с ФСБ.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов, названный в честь одного из его создателей, депутата Госдумы Ирины Яровой, в июле 2016 года.

Он обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, в том числе фото-, видео‑ и звуковые файлы до шести месяцев, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.

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