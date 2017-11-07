Октябрьская революция и Приднестровье: первый опыт государственности

Тирасполь, , 17:31 — REGNUM В центре столицы Приднестровья Тирасполя 7 ноября состоялся митинг, посвящённый 100-летию Октябрьской революции 1917 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM, участники мероприятия говорили, что это событие изменило ход истории и оказало значительное влияние на жизнь миллионов людей, в том числе и приднестровцев.

В Приднестровье 7 ноября по-прежнему является официальным праздником, и участники митинга говорили, что так должно быть всегда, поскольку советская власть сыграла решающую роль в становлении приднестровской государственности.

«Когда советская власть, руководствуясь принципом права наций на самоопределение, приняла решение о создании МАССР с тремя основными языками, это стало первым опытом государственности Приднестровья, прообразом нашей республики. И день 7 ноября должен быть навеки в списке государственных праздников Приднестровья», — говорится в резолюции митинга, которую цитирует ИА «Новости Приднестровья»

Участники мероприятия также обратились к президенту ПМР с призывом «всемерно добиваться признания Приднестровья субъектами международного права, постоянно укреплять и расширять экономические, научные, культурные и другие связи с Россией, создавать совместно с ней рабочие места, всеми силами сохранять действующий формат миротворческой операции и присутствие российских войск на территории республики как гаранта мира и стабильности».

100-летие Октябрьской революции отмечали и в других городах ПМР. В Рыбнице горожане возложили цветы к памятнику Ленину и к монументу «Борцам революции».

«Несмотря на неоднозначное отношение к данному событию, Ленин, несомненно, внёс большой вклад в развитие истории. Её не вычеркнуть из нашего прошлого, она оказала влияние на умы, на настроения населения, на настроение целого народа», — отметил, обращаясь к присутствующим на митинге, заместитель главы рыбницкой госадминистрации Юрий Молдовский.

Цветы к памятнику Ленину возложили и в Слободзее. «Сегодня история по-разному трактует тот период времени, но мы считаем, что это наша история, это наши предки, наши деды, наши отцы. Мы их должны помнить и помнить то, что они совершили», — отметил первый заместитель главы слободзейской госадминистрации Николай Ярошевский.

ИА REGNUM напоминает, что Молдавская Автономная ССР была создана 12 октября 1924 года. С 1929 года ее столица — город Тирасполь. В августе 1940 года МАССР упразднилась, поскольку к ней присоединилась территория Бессарабии, освобожденная от румынской оккупации. Была создана Молдавская ССР.

2 сентября 1990 года в ответ на националистическую и дискриминационную по отношению к русскоязычному населению политику властей Кишинева в Тирасполе состоялся II Чрезвычайный съезд депутатов всех уровней Приднестровья, на котором были представлены депутаты всех левобережных районов Молдавской ССР и города Бендеры. Результатом Съезда стало провозглашение Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики (ПМССР) в составе СССР.

27 августа 1991 года кишиневский парламент принял «Декларацию о независимости», которая объявляет недействительными пакт Молотова-Риббентропа и Закон СССР «Об образовании союзной Молдавской ССР», а также аннулирует «акты расчленения национальной территории 1775 и 1812 годов», в результате которых Молдавское княжество лишилось Буковины, одна часть которой на сегодняшней день является территорией Черновицкой области Украины, а другая — территорией Румынии, и Бессарабии, большая часть которой составляет территорию современной Республики Молдова в ее фактических границах, а южная часть входит в Одесскую область Украины.

Таким образом, кишиневская «Декларация о независимости» аннулирует де-юре пребывание Приднестровья в составе Республики Молдова и современную молдавско-румынскую и молдавско-украинскую границы.

5 ноября 1991 года Верховный совет ПМССР в связи с распадом СССР, переименовал ПМССР в Приднестровскую Молдавскую Республику.

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