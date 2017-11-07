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Путин: Горячие точки стали выгодным бизнесом для продавцов оружия

Политика

По словам президента РФ, зоны конфликтов стали звеном серых схем по поставкам оружия

Москва, 7 ноября 2017, 17:03 — REGNUM  Горячие точки и зоны конфликтов стали выгодным бизнесом для некоторых продавцов оружия. Об этом сегодня, 7 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.

«Складывается впечатление, что сами горячие точки и зоны конфликтов стали для некоторых просто выгодным бизнесом, звеном разветвленных серых схем по поставкам оружия в страны и регионы с нестабильной военно-политической обстановкой», — цитирует президента ТАСС.

Он подчеркнул, что очень важно, чтобы все участники глобального рынка вооружений понимали, что экспорт оружия — большая ответственность. По словам Путина, Россия выполняет обязательства по борьбе с терроризмом, а также ответственно подходит к выбору контрагентов и контролю за тем, как используют российскую технику и оружие их покупатели.

Президент также добавил, что российские производители военной техники сталкиваются с недобросовестной конкуренцией. Это приводит к дополнительным издержкам и усложняет работу.

«Отечественным производителям и поставщикам вооружений и военной техники приходится действовать в непростых условиях, в ситуации недобросовестной конкуренции, это уже абсолютно очевидно, когда искусственно затрудняются финансовые расчеты, ставятся барьеры в логистике, обеспечении прав интеллектуальной собственности и так далее», — отметил Путин.

Напомним, накануне Россия подписала контракт с Вьетнамом о поставке танков Т-90С. Ранее также были подписаны соглашения с Турцией и Саудовской Аравией о приобретении российской зенитно-ракетных комплексов С-400.

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Военно-промышленный комплекс

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