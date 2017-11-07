Украина позаимствует у Грузии опыт социальных реформ

Тбилиси, , 17:03 — REGNUM Украина собирается позаимствовать у Грузии опыт реформ, проведенных в сфере здравоохранения и социальной защиты, а также программ по поддержке беженцев. Об этом заявил вице-премьер Украины, министр социальной политики Павел Розенко, который находится с визитом в Тбилиси и уже провел ряд двусторонних встреч. 7 ноября украинского вице-премьера принял глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили.

По информации пресс-службы правительства Грузии, премьер-министр рассказал украинскому гостю как об уже осуществленных, так и о текущих реформах в социальной сфере.

На встрече была отмечена позитивная динамика двусторонних отношений, которая выразилась, в том числе, и в участившихся визитах правительственных делегаций.

Стороны обсудили стоящие перед Грузией и Украиной общие вызовы и обменялись заявлениями поддержки суверенитета и территориальной целостности обеих стран.

Грузинские журналисты задали украинскому вице-премьеру и вопрос о возможной экстрадиции в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили и поинтересовались, не обсуждал ли он этот вопрос в ходе встреч в Тбилиси. Ответ Павла Розенко был отрицательным.

«В ходе этого визита ни о проблемах вокруг Михаила Саакашвили, ни о его экстрадиции в Грузию мы не говорили. В мою компетенцию эти вопросы не входят. Я вообще приехал в Грузию совсем по другому делу. Я занимаюсь гуманитарными, социальными и культурными вопросами. Вопрос Михаила Саакашвили меня не интересует», — заявил Розенко и посоветовал обращаться к тем украинским чиновникам, которые в этом вопросе компетентны.

Напомним, грузинская сторона еще несколько лет назад обратилась к Украине с просьбой экстрадиции Михаила Саакашвили, так как в Грузии он проходит в качестве обвиняемого по целому ряду уголовных дел. До перехода Саакашвили в активную оппозицию украинским властям прокуратура Украины на все запросы Грузии отвечала отказом. В последнее время из Киева все чаще звучат заявления о возможной выдаче Саакашвили властям Грузии.

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