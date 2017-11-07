Саакашвили грозит шабашом и «маршем миллионов» в Киеве

Киев, , 16:52 — REGNUM Лидер украинской партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили пообещал провести в Киеве «марш миллионов». Об этом Саакашвили заявил сегодня, 7 ноября, выступая перед своими немногочисленными сторонниками у стен Верховной рады.

«Если вы хотите марш миллионов, вы получите марш миллионов. Сегодня в 18:30 будет шабаш», — сказал Саакашвили.

Политик считает, что украинское правительство «размело» митингующих и не выполнило выдвинутых ими требований. Саакашвили отметил, что только сегодня в Раду был внесен законопроект об изменении избирательного законодательства на Украине. Что касается остальных двух требований — введение антикоррупционных судов и снятие депутатской неприкосновенности, то соответствующие законопроекты до сих пор не внесены в Раду.

«Поэтому то, что мы видим сегодня — нас банально всех развели. Они нам соврали и даже не собирались идти навстречу народу. Сегодня у них последний день, когда они могут использовать этот шанс. Если ничего не поменяется, то на вечер мы должны озвучит другой план», — сказал Саакашвили.

Также Саакашвили анонсировал открытие памятника «небесной сотне» (погибшие на Евромайдане) перед зданием Верховной рады, на котором будет написано, что источник власти на Украине — это народ.

«И этот памятник всегда будет стоять возле Рады, чтобы напоминать всем о том, что происходит», — заключил политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Саакашвили и его сторонники с 17 октября бессрочно митингуют у здания Верховной рады, требуя принять три законопроекта — об антикоррупционных судах, о запрете депутатской неприкосновенности и об изменении избирательной системы.

Данные законопроекты направлены на ещё большее подчинение Украины Западу. Под изменение избирательного законодательства понимается отмена мажоритарной выборной системы и переход к открытым партийным спискам. Западу это нужно для того, чтобы лишить украинских олигархов контроля за выборами, так как при мажоритарной системе олигархам легче вливать деньги и проводить в Раду своих лоббистов.

Создание антикоррупционных судов — это фактически контур внешнего управления, который позволит Западу расправляться с любым украинским политиком. Отмена депутатской неприкосновенности этому также поспособствует.