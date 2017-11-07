МОК: Запрет гимна России на Олимпиаде в Корее — «преждевременные сплетни»

Лозанна, Швейцария, , 16:28 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на публикацию в американской газете The New York Times, в которой было сказано, что сборная России может быть допущена на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане с существенными ограничениями, в частности, может быть запрещен российский государственный гимн. Соответствующее заявление сделала пресс-служба МОК.

Напомним, сегодня в The New York Times была выпущена статья, в которой, со ссылкой на источники, утверждалось, что МОК якобы планирует допустить российских спортсменов до участия в соревнованиях, но взамен не разрешит исполнять национальный гимн и маршировать на параде наций во время церемонии открытия Игр.

Другими санкциями для российском спортсменов за якобы нарушения антидопинговых правил может стать стать выступление под нейтральным флагом, частичная или полная дисквалификация спортсменов, а также денежный штраф.

Однако в МОК эту информацию опровергли и предложили дождаться итогов заседания комиссии Дениса Освальда и Самуэля Шмида, которая ведет расследование в отношении российских спортсменов.

«Это всё преждевременные спекуляции, сделанные до завершения работы двух комиссий МОК; также не были выполнены соответствующие процедуры, на которые имеет право любой человек или организация», — заявили в МОК.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отказался комментировать эту сомнительную публикацию в The New York Times. Он подчеркнул, что российские спортивные чиновники по указанию президента Путина продолжают интенсивный диалог с МОК и его представителями.

«Мы надеемся, что взаимодействие с МОК продолжится и все вопросы будут сняты. В целом, безусловно, мы не хотели бы говорить о каком-то худшем сценарии, связанном с неучастием нашей сборной в Олимпийских играх, потому что, конечно, это способно нанести серьёзный урон всему олимпийскому движению», — сказал Песков.