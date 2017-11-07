В Ереване студенты бастуют, требуя не отменять отсрочку от армии

Ереван, , 15:55 — REGNUM Около 300 студентов в Ереване сегодня, 7 ноября, проводят забастовку, требуя не отменять отсрочку от армии для студентов.

По законопроекту «О военной службе», который был принят парламентом Армении в первом чтении в октябре, предусматривается давать студентам отсрочку от обязательной военной службы только в том случае, если они подпишут контракт с министерством обороны, обязуясь в ходе учебы пройти военную подготовку, а после окончания учебы пройти военную службу в месте и на условиях, указанных министерством обороны. Предусматривается также, что получившие отсрочку студенты будут служить не два, а три года. Министерство в свою очередь обязуется платить за учёбу студента, а по окончании присвоить ему звание лейтенанта, что позволит получать офицерскую зарплату во время службы.

Выступающие против законопроекта, заявляют, что он нанесет необратимый ущерб развитию образования и науки в стране.

«Аргумент о том, что аспирантура часто используется в качестве средства для избегания службы в армии, мы, как представители системы образования, также признаем, мы признаем, что в системе образования существует коррупция, существуют коррупционные риски, но мы также считаем, что проблемы в системе образования должны решаться внутри самой образовательной системы», — сказал в эфире azatutyun. am один из участников демонстрации, требуя встречи с министром образования и науки Армении Левоном Мкртчяном.

Демонстранты позвонили на «горячую линию» министерства, однако на их звонки никто не ответил. Затем они начали шествие к зданиям различных факультетам ЕГУ, призывая студентов, а также преподавателей присоединиться к их забастовке. Студенты несли транспаранты и скандировали: «Отсрочка будет».

Вышедшие на акцию протеста студенты также требовали встречи с министром образования и науки Левоном Мкртчяном. Накануне, напомним, министр высказал убеждение, что закон «О военной службе и статусе военнослужащего» не наносит вреда науке.

Если позицию студентов с одной стороны и правительства Армении с другой в данном вопросе понять можно, то вот поведение руководства ЕГУ в голове не укладывается. Многие студенты, которые хотели присоединится к акции протеста не смогли этого сделать, так как были заблокированы в зданиях факультетов. По распоряжению ректора вуза, который кстати говоря является активным членом правящей Республиканской партии Армении, двери многих факультетов были закрыты. А декан факультета географии и геологии ЕГУ Марат Григорян и вовсе назвал протестующих безнравственными. По его словам, каждый должен отдать свой долг родине. «Этот законопроект не вредит образованию», — заявил декан.

Участники акции заявили, что собираются бороться за право на отсрочку до голосования в парламенте по законопроекту во втором чтении, а если законопроект будет принят и во втором чтении, то и после этого.

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