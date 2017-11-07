Губернатор Иркутской области «приструнил строптивых мэров»

Иркутск, , 15:50 — REGNUM В Иркутской области продолжается кризис в Ассоциации муниципальных образований, которую покинули еще 19 муниципалитетов. Таким образом, с учетом вышедших из Ассоциации ранее городов Зима, Саянск и Бодайбо, в Ассоциации осталось меньшинство муниципалитетов региона.

Первым из Ассоциации вышел мэр Саянска Олег Боровский, который написал заявление 15 августа. В своем обращении к коллегам он отметил, что не видит смысла состоять в ассоциации, которая не выполняет свои функции, не оказывает содействия мэрам в решении вопросов и работает на политические интересы «небольшой кучки лиц».

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Судя по всему, он имел ввиду политиков, ориентированных на мэра города Черемхово Вадима Семенова, которые вошли в жесткую конфронтацию с правительством Иркутской области. Постепенно главы территорий выразили теряли интерес к работе в оппозиционной ассоциации и стали выходить из нее. Недавно руководители более чем 30 муниципалитетов региона обратились к губернатору Иркутской области Сергею Левченко с просьбой созвать заседание регионального совета. Губернатор пошел на встречу и назначил заседание на 15 ноября.

«Конфликт внутри Ассоциации муниципальных образований развивался очень быстро и сейчас можно констатировать, что эта организация в Иркутской области уже не в состоянии выполнять свои задачи, — считает политолог Кирилл Коктыш. — На мой взгляд, сейчас главная задача, как представителей муниципалитетов, так и губернатора Сергея Левченко сделать так, чтобы конфликты внутри Ассоциации не стали причиной прекращения комплексной работы между муниципалитетами и правительством региона по целому ряду вопросов. Поэтому решение Сергея Левченко о проведении заседания регионального совета — это как раз способ на новой площадке продолжить эффективное взаимодействие».

Еще один политолог Анатолий Савостин считает, что Левченко удалось одержать победу над «строптивыми мэрами», хотя предполагает — «зубы они показать еще сумеют».

«Сразу после победы Левченко на выборах у него появились весьма влиятельные противники как среди силовиков, так и среди управленческой элиты, — вспоминает он. — Ассоциация муниципальных образований стала одним из институционально оформленных рупоров антигубернаторской фронды. Несмотря на то, что Левченко удалось «подкосить» ассоциацию, уверен, что говорить о полной его победе над оппозицонно настроенными мэрами нельзя».

Ассоциация муниципальных образований Иркутской области была создана в 1996 году, тогда она называлась Ассоциацией мэров городов и районов Иркутской области. Председателем Ассоциации с 2011 года является мэр города Черемхово Вадим Семенов. В организацию входит около сотни глав муниципальных образований региона.