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Генштаб ВС РФ: Мы усилили контроль за районами старта ядерных ракет США

Политика

Единая космическая система позволяет контролировать районы стартов ракет на территории США и в зонах патрулирования подводных ракетоносцев

Москва, 7 ноября 2017, 15:49 — REGNUM  Вооруженные силы России усилили наблюдение за районами старта американских баллистических ракет, заявил 7 ноября начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов на коллегии Минобороны.

Он подчеркнул, что это стало возможно благодаря наращиванию численности спутниковой российской группировки на околоземной орбите и созданию Единой космической системы.

Кроме районов старта ракет непосредственно на территории США, контроль также осуществляется и зи районами патрулирования подводных лодок иностранных государств, вооруженных ядерными ракетами.

Валерий Герасимов напомнил, что за последние пять лет запущены на орбиту 55 спутников военного назначения. Кроме того, был разработан и создан новый космический ракетный комплекс «Ангара».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Валерий Герасимов сообщил, что темпы развития высокоточного и гиперзвукового оружия создают условия для перехода части задач стратегического сдерживания в неядерную сферу.

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