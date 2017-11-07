Генштаб РФ: В Крыму создана самодостаточная группировка войск

Москва, , 15:41 — REGNUM Самодостаточная группировка войск создана в Крыму. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов, выступая на открытом заседании Коллегии Минобороны РФ 7 ноября.

«В Крыму создана самодостаточная группировка войск, включающая военно-морскую базу, армейский корпус, авиационную дивизию и дивизию ПВО», — говорит Герасимов.

По его словам, Черноморский флот (ЧФ) РФ уже пополнился шестью подводными лодками, фрегатами «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав Российской Федерации после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Голосование жителей Крыма стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г.

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