В Госдуме предложили запретить сбор биометариалов иностранными агентами

Москва, , 15:39 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предлагает запретить сбор биоматериалов российских граждан иностранными агентами, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

В конце октября проблему вывоза биоматериалов жителей России поднял президент Владимир Путин. Эту информацию он получил от спецслужб, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы должны получить от российских ведомств полную и достоверную информацию о том, что предпринимается, чтобы деятельность, связанная со сбором биоматериала, не была использована во вред гражданам и населению нашей страны в целом. Возможно, сбор биоматериалов российских граждан иностранными агентами нужно регламентировать или вообще запретить. Спецслужбы должны сказать свое слово», — считает Миронов.

Также, по его мнению, российские специалисты должны получить полный доступ к тем изысканиям, которые Пентагон проводит с биологическими образцами из России.

«Информация об исследованиях с использованием живых тканей россиян не может не вызывать тревогу. Результаты подобных исследований можно использовать для создания биологического оружия. И нет никаких гарантий, что Пентагон не собирает материалы именно с этой целью», — указал парламентарий.

Неуклюжая попытка американской стороны придать этой программе вид обычных медицинских разработок только усиливает недоверие, полагает депутат.

«Если у американцев совесть чиста и им на самом деле скрывать нечего, пусть российские специалисты получат полный доступ к тем изысканиям, которые Пентагон проводит с биологическими образцами из России», — заявил он.

Вместе с тем Роспотребнадзор выступает за госрегулирование оборота биоматериалов в России. По словам главы ведомства Анны Поповой, в использовании генетического материала есть определенные риски и регулирование нужно, чтобы снизить их.