России поставили ультиматум — капитулирует ли спорт России? Радио REGNUM

Москва, 7 ноября 2017, 17:00 — REGNUM
- Мнение Франции: как Киев стал мостом между Россией и Европой;
- Реакция на выборы: при каких условиях отношения Черногории и России улучшаться;
- Политика в спорте: возможен запрет сборной России на исполнение гимна на ОИ-2018;
- Под градусом напряженности: на нефть повлияли новости из Саудовской Аравии;
- Тысячи гвоздик и «зелёные человечки»: в России отмечают 100-летие Октября.
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