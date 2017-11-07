Ялта снова осталась без градоначальника

Ялта, Крым, , 15:29 — REGNUM Спустя неделю после единогласного одобрения кандидатуры Елены Сотниковой на пост главы администрации Ялты, депутаты горсовета на внеочередной сессии отменили своё решение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Формально причиной столь быстрой отставки Елены Сотниковой называют ошибки в положении конкурса по отбору кандидатов. По словам председателя местного горсовета Романа Деркача, конкурс на замещение должности главы администрации состоится вновь.

«Будут доработаны положения, так как были найдены ошибки в ходе приёма документов от кандидатов на конкурс. В Ялтинский городской совет пришло решение Ялтинского городского суда о нарушениях в ходе конкурса, поэтому состоялась внеочередная сессия, и депутаты проголосовали за отмену прошлого решения», — отметил Деркач, подчеркнув, что Елена Сотникова, скорее всего, вновь будет принимать участие в конкурсе.

Дату проведения нового конкурса назначит Ялтинский горсовет на очередной сессии.

Как сообщало ИА REGNUM, на сессии городского совета, на которой мэром назначили Елену Сотникову, прошла 31 октября. Её кандидатуру поддержали 24 присутствующих на сессии депутата. Такое же количество депутатов утвердили её на должность главы города. Депутаты выбирали из двух претендентов.

По сообщению местных СМИ, во время сессии из зала местные общественники заявляли о решении суда по приостановлению работы конкурсной комиссии, однако председатель горсовета проигнорировал эту информацию.

Позже вице-премьер РК Владимир Серов заявил, что конкурсная комиссия по отбору претендентов на пост главы администрации Ялты приняла к сведению обращения граждан с информацией об ошибках в документации и рекомендовала горсовету отменить результаты самого конкурса и провести его заново уже по новому положению.

«На основании заявлений граждан была собрана конкурсная комиссия, которая нашла указанные технические ошибки в положении о конкурсе и других документах, которые регламентируют его проведение. И на основании решения этой конкурсной комиссии было рекомендовано Ялтинскому городскому совету для устранения ошибок и справедливого проведения конкурса отменить своё решение и провести процедуру снова», — отмечал Серов.

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