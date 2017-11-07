В Республике Сербской открыли памятник Виталию Чуркину

Сараево, , 15:28 — REGNUM Памятник бывшему постпреду России при ООН Виталию Чуркину, с инициативой об установке которого выступали общественные активисты в Республике Сербской (Босния и Герцеговина), был открыт 6 ноября в Восточном Сараево.

В церемонии открытия мемориала приняли участие представители общественных организаций, правительства Республики Сербской и общебоснийских органов власти, представители посольства России в БиГ и рядовые граждане.

С инициативой об установке памятника весной 2017 года выступило гражданское движение «Восточная альтернатива». Мемориал было решено установить в знак благодарности Виталию Чуркину за его голосование в Совете безопасности ООН против принятия резолюции, трактующей события в Сребренице в 1995 году как «геноцид» со стороны сербов.

«Чуркин на своём посту способствовал сохранению мира и стабильности в Боснии и Герцеговине, распространению правды о войне в БиГ и разрушению западных стереотипов о том, что вся вина за войну и страдания лежит исключительно на сербах», — заявлял ранее председатель движения Войин Павлович.

Мемориал представляет собой чёрную мраморную доску, на которой изображён портрет Виталия Чуркина и указаны годы его жизни, а ниже — надпись на русском языке: «Спасибо за Русское Нет».

Первоначально мемориал предполагалось установить в самой Сребренице ещё в июне, однако местный муниципалитет не дал разрешения на установку, сочтя, что мемориал «будет способствовать повышению напряжённости и разногласиям среди населения». Позднее памятник было решено открыть в Восточном Сараево, население которого составляют преимущественно сербы.

Напомним, в июле 2015 года Россия заблокировала в Совбезе ООН подготовленный Великобританией в соавторстве с США проект резолюции, посвященной 20-летию событий в Сребренице. В вынесенном на рассмотрение проекте предлагалось осудить и классифицировать как «геноцид» убийство боснийских мусульман в Сребренице в июле 1995 года.

По мнению российской стороны, принятие резолюции, которая была «выдержана абсолютно в антисербском ключе», спровоцировало бы дополнительные межэтнические трения на Балканах вместо того, чтобы способствовать примирению всех народов, которые там проживают.

Постпред России при ООН Виталий Чуркин скончался 20 февраля 2017 года в Нью-Йорке от сердечного приступа. Президент Республики Сербской Милорад Додик в июне 2017 года посмертно наградил российского дипломата Орденом флага Республики Сербской.