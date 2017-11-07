За два года в Сирии уничтожено более 50 тыс. боевиков — Генштаб РФ

Москва, , 15:25 — REGNUM За два года участия Вооруженных сил России в военном конфликте в Сирии было уничтожено более 54 тыс. боевиков и освобождено более 1 тыс. населенных пунктов, заявил 7 ноября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на коллегии Минобороны.

Он отметил, что за два года удалось переломить военную ситуацию в Сирии в пользу правительственных войск, разгромить крупнейшие бандформирования и деблокировать основные коммуникации.

Герасимов напомнил, что два года назад террористы занимали 70% территории Сирии и вели активное наступление по всем направлениям. Боевики были технически хорошо оснащены и подготовлены.

По словам начальника Генштаба, в распоряжении бандформирований находились около 1,5 тыс. танков, и 1,2 тыс. орудий и минометов.

«Не было недостатка в запасах боеприпасов и материальных средств, которые постоянно пополнялись из-за рубежа», — добавил Герасимов.

Он напомнил, что командный состав террористов прошел подготовку под руководством западных инструкторов. Начальник Генштаба добавил:

«В ряде случаев офицеры спецподразделений этих стран непосредственно возглавляли незаконные вооруженные формирования».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября 2017 года президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами заявил, что в Сирии от террористов освобождено более 90% территории. На встрече Путин также поблагодарил военнослужащих за участие в операции ВС России в Сирии.

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