Станислав Стремидловский, , 15:49 — REGNUM

11 ноября 2018 года исполнится сто лет с тех пор, как Польша обрела независимость, пишет Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье). Местные власти Поморского воеводства заявили, что они будут праздновать этот юбилей особым образом, торжества начинаются уже сейчас. 2 ноября был дан старт мероприятиям. Их открыли президент Гданьска Павел Адамович с маршалом воеводства Мечиславом Струком. Вместе с членами Почетного комитета они подписали декларацию о сотрудничестве. «Мы делаем это по своей инициативе, снизу, без каких-либо инструкций сверху, — подчеркнул Адамович. — Вместе с маршалом мы пригласили людей, которые являются авторитетами для жителей Гданьска и Поморья. Вплоть до 11 ноября 2018 года мы будем говорить о Польше, о независимости, о прошлом и настоящем. Мы хотим поговорить не только о путях, которые вели к независимости, не только о Юзефе Пилсудском, Романе Дмовском, Винценты Витосе. Но также и о сложном межвоенном периоде, о том, кто мы есть и чем мы отличаемся». По его словам, будут не только «сентиментальные воспоминания», президенту хочется, чтобы «польскость и наш патриотизм в XXI веке были очень современными и повернулись лицом к будущему». Большинство праздничных мероприятий будут проходить в Гданьске. Вместе с тем, отметил Струк, «мы также призвали присоединится и местные власти со всего Поморья. В рамках нашего проекта мы напомним, что каждый город имеет своего героя того времени». В школах пройдут специальные занятия, молодежи предложат литературу, обещаны спортивные и культурные акции, состоятся научные конференции и конкурсы. Со вторника, 7 ноября, каждый месяц в городской ратуше будут проходить дебаты под лозунгом «Польша! Польша! Но какая?». Первым приглашенным гостем станет главный редактор Gazeta Wyborcza Адам Михник. Бизнесменам Адамович предлагает принять участие в специальном проекте — строительстве мачт под юбилей, где «мы можем повесить великий польский флаг, а во время важных городских торжеств — флаг Гданьска».

Gazeta Krakowska (Краков) тем временем решила выяснить у профессора Анджея Хвальбы, какой же польский город был первым, кто поддержал 99 лет назад независимость Польши. Есть мнение, что им является Тарнув, ныне входящий в Малопольское воеводство. Однако если принимать за критерий учреждение местного самоуправления, признавшего над собой власть Польского государства, то им был не Тарнув и не Краков, а Цешин, где 19 октября 1918 года Национальный совет Тешинского княжества сообщил о присоединении к Польскому государству, которого, в сущности, еще не было. А вот Тарнув, прежде всего, но и Краков, выигрывают по критерию, где первыми начали разоружение оккупационных войск. При этом, подчеркивает профессор, в зоне компетенции австрийцев разоружение проходило бескровно. В отличие от Варшавы, где стояли немцы и где дело дошло до стрельбы. Хвальба отмечает, что в случае Кракова и Тарнува «мы имеем дело с коллективным героем». Но, конечно, нужно помнить о Польской ликвидационной комиссии, которая была создана 28 января 1918 года. Первую скрипку в ней в случае Тарнува играл Винцент Витос. Издание поинтересовалось у профессора, как он относится к инициативе министра обороны Антония Мачеревича и министра культуры Петра Глинского установить в каждом муниципалитете колонны в честь восстановления независимости. «Отвечу так, — сказал Хвальба. — Я сторонник «памятников поступков», чем этих бронзовых истуканов. Нужен памятник, который бы объединил людей молодых, среднего возраста и пожилых. Памятник привязанности к Республике, делания чего-то общего и значимого для нашего государства. Таким памятником было бы для меня строительство связей между разделенными политиками, национальное согласие».

Известный польский юрист Ежи Стемпень (глава Конституционного трибунала в 2006 — 2008 годах) считает, что Польша движется в «очень опасном направлении», пишет Echo Dnia (Кельце). Стемпень выступил в своем родном Сандомире, где в ходе организованных Гражданским форумом Сандомира дебатов «Что с нашей демократией?» сказал: «По-моему, в Польше происходит революция. Мы, несомненно, имеем дело с государственным переворотом… Я считаю, что власти пытаются ввести страну в состояние революционного брожения, чтобы позже добиться полного изменения социальной структуры. На мой взгляд, это невозможно, но они хотят это сделать. Мы в ходе этого процесса. Революции всегда приводят к хаосу. Уставшие от него люди начинают требовать сильной власти и тогда приходят диктаторы». Комментируя предложение президента Польши Анджея Дуды о проведении в 2018 году референдума об изменении Конституции, экс-председатель Конституционного трибунала назвал его «консультативным и не решающим». Он считает, что «объявление референдума является частью определенной игры в правящем лагере». Стемпень отметил, что Дуда, предлагающий референдум, сам не следует Конституции. Например, президент не наложил вето на закон о системе судов общей юрисдикции, который «разрушает судебную систему». Дуда хотел только «неконституционных изменений», хотел отобрать полномочия у министра юстиции. Существующий парламент, по мнению юриста, только претендует на то, чтобы быть полномочным, а «Конституция написана на бумаге, но она не работает». В такой ситуации граждане должны проявлять бдительность, следить за властью, организовываться, не бояться показывать свое отношение к процессу, запущенному правящей партией «Право и Справедливость» (PiS) осенью 2015 года. По завершению дебатов его участники почтили минутой молчания память Петра Щенсного, который совершил акт самосожжения перед Дворцом культуры и науки в Варшаве в знак протеста против сложившейся ситуации в Польше, нарушении закона и ограничения гражданских свобод нынешней властью.

А в Ополе по приглашению местного отделении Комитета защиты демократии выступил профессор Анджей Жеплиньский, возглавлявший Конституционный трибунал в 2010 — 2016 годах и удаленный со своего поста по инициативе PiS. Как передает Nowa Trybuna Opolska (Ополе), его лекция, перед которой он попросил почтить Петра Щенсного, в основном касалась Конституции 3 мая 1791 года. «С тех пор у нас сложилось особое отношение к Конституции, — заметил Жеплиньский. — Рождество 1795 года было ужасным. По Висле проходила граница между Россией и Пруссией, враждебных государств к Польше. Наша страна перестала существовать на карте Европы. Конституция 3 мая являлась одной из основ, которая поддерживала веру в то, что Польша возродит себя как государство с верховенством закона и поляков ничто не остановит в этом». Экс-глава Конституционного трибунала в контексте Конституции 3 мая прокомментировал нынешнюю ситуацию в Польше. По его словам, президент и премьер-министр торжественно клянутся соблюдать Основной закон. Однако недавно Конституцию Польши назвали «переходной», а затем «посткоммунистической». Говоря о власти, профессор Жеплинский подчеркнул: «В настоящий момент они считают себя суверенами, Конституция их не касается».

После того, как французы потребовали убрать крест с памятника папе Римскому Иоанну Павлу II, установленному в бретонском городе Плоэрмель, в ряде польских регионов появились желания забрать монумент к себе. Как информирует Gazeta Olsztyńska (Ольштын), одним из тех, кто хочет защитить памятник, является ольштынский предприниматель Альфред Прусик, который предлагает перенос статуи на территорию его домовладения в Ла-Пренессе́ (коммуна во Франции, находится в Бретани). Super Nowości (Жешув) получили письмо от Юзефа Кардыща, старосты подкарпатского города Кольбушова — побратима Плоэрмеля. Староста поведал, что районный исполком просит вернуть памятник в Кольбушову (правда, это решение должны поддержать еще районные советники). По словам Кардыща, установить статую можно хотя бы на территории районной больницы, покровителем которого является святой Иоанн Павел II. Впрочем, староста надеется, что здравый смысл все же восторжествует и памятник останется в Плоэрмеле. В свою очередь Radio Szczecin (Щецин) извещает, что Мариуш Венцлавек, салезианский священник из парафии святого Иоанна Боско, готов принять монумент и установить его на террасе строящегося костела в Щецине.

Тем временем в Малопольше решается судьба памятника партизанам Второй мировой войны, воевавших с нацистами, сообщает Dziennik Polski (Краков). Монумент стоял в городе Кальвария-Зебжидовска, пока против него не выступил директор Краковского филиала Института национальной памяти Польши Филипп Мущал, который потребовал снести как «сомнительную эстетическую ценность», к тому же подпадающую под требования закона от 22 июня 2016 года, запрещающего «пропаганду коммунизма или других тоталитарных режимов». По словам Мущала, барельеф, говорящий о борьбе с нацистскими оккупантами, «на самом деле был формой продвижения коммунистических властей Польской Народной Республики как якобы старающихся об увековечивании исторических традиций региона». Городские власти должны до конца года убрать памятник. По словам представителя канцелярии мэрии Томаша Балуща, местные власти обратились к малопольскому воеводу Петру Чвику с просьбой подтвердить решение о сносе и компенсировать расходы на демонтаж из государственного бюджета. Между тем, жители Кальварии-Зебжидовской, которые уже смирились с этим, не могут понять, почему обелиск, построенный ради памяти о погибших, должен отправиться на свалку. Поэтому монумент решено отправить в Руда-Сленска, где находится под открытым небом Музей ПНР и где уже размещены памятники Ленину, Революционному действию, Польско-Советской дружбы и в честь погибших сотрудников минобороны и спецслужб.

Со спорными заявлениями выступает портал немецкого меньшинства в Польше Wochenblatt (Ополе). Издание утверждает, что после Второй мировой войны немецкие граждане были вывезены за границу на принудительные работы. Только в Советском Союзе таких людей было более «миллиона» и «сотни тысяч» из них умерли от «голода, холода и истощения». Теперь «пострадавшие» борются за признание. Одним из активистов является председатель гамбургского отделения Союза Изгнанных Виллибальд Пеш, родом из Ополя. Созданный им Комитет подневольных немецких работников с мая 1999 года зарегистрировал 320 тысяч «жертв», для которых он намеревался в последующие годы не только требовать финансовой компенсации, но и задокументировать их судьбу по окончании Второй мировой войны. Однако большинство из них не смогут получить компенсацию, предусмотренную решением бундестага Германии от 27 ноября 2015 года, поскольку они не живы на настоящий момент. И хотя Пеш возмущен «абсурдностью» этой нормы, он рад, что «пострадавшим» будет впервые выплачена компенсация. Что радует также Маргарет Циглер-Рашдорф, представителя земли Гессен по делам изгнанных и поздних переселенцев, поскольку, по ее словам, заговорили и о так называемые «волчатах», которым ранее не уделялось никакого внимания. «Волчата» — это сироты или потерявшиеся дети, которые были предоставлены собственной судьбе и блуждали по северным территориям Восточной Пруссии и Литвы, борясь за выживание, а нередко их отлавливали и заставляли трудится, например, в сельском хозяйстве. Финансовую компенсацию, отмечает издание, могут получить не только граждане ФРГ, но и любой немец. По словам представителей немецкого меньшинства в Польше, для подтверждения факта выполнения принудительных работ можно использовать как официальные документы, так и показания свидетелей или собственные признания.

В свою очередь ИА REGNUM хотело бы напомнить, что в 1944 — 1945 годах десятки тысяч взрослого немецкого населения в Восточной Европе были интернированы Красной Армией и высланы в СССР, одновременно и позже сотни тысяч и миллионы немцев всех возрастов были изгнаны местными властями из Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии в Германию. Все эти решения принимались во исполнение солидарного решения глав антигитлеровской коалиции США, Великобритании и СССР, однако жестокая практика этнических чисток в Чехословакии, Польше и других стран целиком определялась местными властями.

Почти каждый четвертый работник, занятый в предпринимательской сфере Западно-Поморского воеводства, является украинцем, констатирует Głos Szczeciński (Щецин). При этом как оно на самом деле — неизвестно, говорит директор воеводского Управления труда Анджей Пшевода, поскольку официальные данные не учитывают украинцев, работающих «в черную» или тех, кто уехал на работу в Германию и в другие страны Шенгенской зоны. В любом случае, за январь — июль в Западно-Поморском регионе зарегистрировано более 42.700 заявок работодателей на трудоустройство граждан Украины (в Щецине — 17.000 заявок). «Между тем, все больше и больше украинцев не хотят заниматься в Польше простой и низкооплачиваемой работой, — отмечает эксперт Камил Желиньский. — Они хотят работать в офисе. И все чаще, если не находят подходящей вакансии в Польше, ищут в других странах ЕС, где получат больше за ту же работу». Однако у Пшеводы отток украинцев в Шенгенскую зону вызывает меньше опасений, поскольку, по его словам, они «приезжают в Польшу не только для того, чтобы подзаработать и вернуться на Украину, но из-за конфликта в своей стране, ищут тихое место, а Польша ближе к их культуре, чем страны на нашей западной границе». Желиньский со своей стороны предполагает, что польским предпринимателям пора искать трудовую силу в таких странах, как Непал и Индия. Тем более что ходят слухи, будто немцы уже рассматривают, как открыть для украинцев рынок труда.

Познаньские власти раздумывают над тем, чтобы в автоматах по продаже билетов и на сайте управления городского транспорта (ZTM) появился бы украинский язык, информирует Głos Wielkopolski (Познань). С такой инициативой выступил советник Томаш Вежбицкий. Он отметил, что украинцы массово прибывают в Познань и им будет легче найти основную информацию на своем родном языке в автоматах или на сайте ZTM. Стоит отметить, что в настоящее время автоматы предлагают четыре языковые версии — кроме польского, на английском, немецком и французском. Ответственный за общественный транспорт вице-президент Познани Мачей Вударский ответил на запрос советника. Он сообщил, что мэрия попросила Польский монетный двор оценить затраты на внедрение украиноязычной версии для билетных автоматов и сказать, сколько времени потребуется на это, после чего можно будет создать украиноязычный вариант сайта управления городского транспорта.